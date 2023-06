Gaśnica samochodowa, jak to z nią właściwie jest? Tabletka wiedzy

O wymogach stawianych przez prawo przed kierowcami opowiadamy też w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Polskie przepisy drogowe stawiają przed autami dwa wymogi dotyczące obowiązkowego wyposażenia. Pierwszym z wymaganych elementów jest trójkąt ostrzegawczy. Drugim gaśnica. I to niestety z gaśnicą wiąże się większa ilość problemów. Bo urządzenie gaśnicze musi spełnić kilka wymogów ustawowych. To raz. Dwa kluczową kwestią jest też sprawa legalizacji i ewentualnego mandatu w czasie kontroli drogowej.

Zobacz wideo Autokar stanął w płomieniach w centrum Tomaszowa Lubelskiego. Podróżowało nim 31 osób

Jakie są wymogi stawiane przed gaśnicą samochodową?

Przepisy wyraźnie mówią o tym, że:

gaśnica musi być umieszczona w pojeździe w łatwo dostępnym miejscu. Niech będzie to zatem schowek na rękawiczki czy trzymak pod fotelem pasażera, a nie przestrzeń pod podłogą bagażnika, gdy kufer jest załadowany walizkami.

gaśnica musi zawierać środek gaśniczy o wadze minimum 1 kg.

gaśnica musi być typu ABC. To odnosi się do rodzaju środków gaśniczych. I tak A to pożary ciał stałych, które paląc się, nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu, B pożary cieczy i ciał stałych, które paląc się, ulegają stopieniu i C pożary gazów palnych.

gaśnica musi mieć homologację potwierdzoną za pomocą naklejki pojawiającej się na jej obudowie.

spod obowiązku posiadania gaśnicy wyjęte są wyłącznie motocykle.

To sprawdzają policjanci za granicą. Obowiązkowe wyposażenie auta m.in. w Niemczech i Chorwacji

Legalizacja gaśnicy samochodowej. Przebieg procedury i cena

Zabawna kwestia dotyczy legalizacji gaśnicy. Urządzenie gaśnicze posiadane w pojeździe musi być wyposażone w naklejkę potwierdzającą jej wykonanie. Tyle... Legalizacja ma jednak datę ważności, a więc okres, w którym producent gwarantuje pełne działanie środka gaśniczego. Legalizacja jest wydawana najczęściej na rok lub dwa lata. Data ważności nie może jednak interesować policjanta czy diagnosty. Przepis mówi bowiem jedynie o urządzeniu posiadającym homologację, a nie ważną homologację.

Prawnego obowiązku dbania o aktualną homologację gaśnicy nie ma. Czy to jednak oznacza, że kierowca ważność homologacji może ignorować? W żadnym razie. Bo w przeciwnym wypadku będzie woził w aucie bezużyteczne urządzenie gaśnicze. Problem z powtórną homologacją jest jeden. W tym celu należy się udać do serwisu PPOŻ. Tam pracownik powinien rozkręcić gaśnicę, sprawdzić stan proszku oraz naboju CO2. Jeżeli wszystko jest ok, za jakieś 5 czy 6 zł przedłuży ważność homologacji. Gdy uzna, że wymiany wymaga np. proszek, cena procedury wzrośnie nawet do 16 zł.

Przedłużenie homologacji nie jest możliwe na okres dłuższy, niż 12 miesięcy. W efekcie nowa gaśnica stanie się niewiele droższa, a jednocześnie będzie miała dwuletnią homologację.

Co jeszcze warto wiedzieć o gaśnicy samochodowej?

Jest jeszcze kilka kwestii, które w tym materiale warto poruszyć. Bo rozmawiając o gaśnicy samochodowej, warto zdawać sobie sprawę z kilku faktów dodatkowych. Tu omówimy ceny gaśnic, ale także ewentualny mandat podczas kontroli drogowej za jej brak.