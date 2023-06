Polska patologia. Na "siódemce" połowa kontrolowanych kierowców złamała te zasady

Inspektorzy Transportu Drogowego, choć pieszczotliwie zwani są przez zawodowych kierowców "krokodylami", to tak naprawdę nie są ich ulubieńcami. Prawda jest jednak taka, że problem tkwi w notorycznym łamaniu zasad przez przewoźników, a nie zbytniej nadgorliwości inspektorów. Dobrze to widać po ostatniej akcji zorganizowanej na S7 koło Skarżyska-Kamiennej.

W środę 21 czerwca inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego skupili się na kontroli samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Funkcjonariusze, poruszający się, m.in. na oznakowanych motocyklach, kontrolowali auta, które wyglądały na przeładowane lub budziły zastrzeżenia pod względem sprawności technicznej.

Okazało się, że aż 14 spośród 30 skontrolowanych w tym dniu busów miało przekroczony tonaż. Najwyższym wynikiem może pochwalić się kierowca busa, który ważył 5,8 t zamiast przepisowych 3,5 t. To niemal dwukrotnie więcej niż powinien. W trakcie akcji, inspektorzy ITD wycofali z ruchu również dostawczaka, który nie miał ważnych badań technicznych.

Jakie kary grożą za przeciążenie samochodu?

Kierowców za ciężkich busów, w tym przypadku ukarano mandatami karnymi i kazano przepakować na inne auta "nadprogramowy" ładunek. Zgodnie z polskim prawem dla przeładowanych pojazdów o dmc od 3,5 do 12 t przewidziano kary od 500 do 5 tys. złotych. Przeładowanie ciężarówek o dmc powyżej 12 t kończy się karą pomiędzy 1000 a 10 tys. zł. Z kolei w przypadku busów o dmc do 3,5 t kara może wynieść pomiędzy 500 a 2000 zł.

Co ciekawe kara w takim przypadku należy się przewoźnikowi, a nie kierowcy, chyba że firma transportowa jest w stanie udowodnić, że wina za przeciążenie pojazdu leży po stronie kierowcy. Wówczas to on może ponieść konsekwencje finansowe w kwocie do 500 zł.