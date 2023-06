Wraz z początkiem wakacji i sezonu urlopowego, natężenie ruchu drogowego na głównych szlakach komunikacyjnych jest większe. Wszystko w związku z turystycznymi wyjazdami dużej liczby zmotoryzowanych, które najczęściej zaczynają się w trakcie weekendów. Właście z tego względu w okresie wakacji w określonych godzinach obowiązują zakazy jazdy dla pojazdów i zespołów pojazdów o dmc powyżej 12 ton. Więcej informacji dotyczących ruchu drogowego znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Wakacyjne ograniczenia w ruchu. Kiedy obowiązują?

Ograniczenia w ruchu obowiązują od piątku, 23 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Pojazdy i zespoły pojazdów, których dotyczą zakazy, nie mogą wyjechać na drogę w następujących godzinach:

w piątki od godz. 18.00 do 22.00;

w soboty od godz. 8.00 do 14.00;

w niedziele od godz. 8.00 do 22.00.

Zakazy nie dotyczą m.in. autobusów oraz niektórych kategorii pojazdów, np. biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

do przewozu lekarstw i środków medycznych,

dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,

do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,

do przewozu żywych zwierząt,

do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu.

Ograniczenia w ruchu nie obejmują również:

pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych.

Na zmotoryzowanych, którzy postanowią zignorować zakaz, czekają kary. Kierowcy grozi mandat w wysokości od 200 zł do 500 zł, a przewoźnikowi - 2000 zł. Również na zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie może zostać nałożona kara finansowa – 1000 zł.

Inspekcja Transportu Drogowego apeluje także do kierowców wszystkich pojazdów o ostrożność i rozwagę za kierownicą: "Wakacyjne wyjazdy to często długie podróże. Kierowca musi być wypoczęty i skoncentrowany. Konieczne są też przerwy i krótki odpoczynek w trakcie każdej długiej jazdy. Duże natężenie ruchu może być przyczyną tego, że do docelowego miejsca nie dojedzie się na czas. Warto więc wyjechać wcześniej, niż jechać za szybko".