Mam taki kod w prawie jazdy. Z nim łatwo dostać mandat 1500 zł. Lepiej też sprawdź

Polskie przepisy wyjaśniamy regularnie na stronie głównej gazeta.pl. Nie wszyscy kierowcy wiedzą, co dokładnie skrywa ich dokument prawa jazdy. Jeśli go odwrócicie, to zobaczycie listę kategorii prawa jazdy. Przy tej, na którą zdaliście egzamin i macie uprawnienia zobaczycie od kiedy i do kiedy wasze uprawnienia są ważne. Proste? Proste, ale warto zjechać na sam dół dokumentu do rubryki 12. Tam może być ukryty specjalny kod lub kody, które określają warunki, w których macie uprawnienia. Ignorowanie kodów oznacza mandat za brak prawa jazdy.

Prawo jazdy. Kod 01.06 jest popularny i są kierowcy, którzy go ignorują

Takie ograniczenia mogą wynikać np. ze stanu zdrowia kierowcy. Przykładowo, jeżeli podczas badania lekarskiego lekarz stwierdził, że nasza wada wzroku jest na tyle duża, że za kierownicą musimy mieć okulary lub soczewki kontaktowe, to w kolumnie 12 znajdziemy kod 01.06. Dokładnie tak jest w moim przypadku. Od samego początku mam wpisany kod 01.06, a co jakiś czas muszę wymienić prawo jazdy i udać się na badanie lekarskie, żeby sprawdzić, czy wciąż nadaję się do prowadzenia samochodu. Właśnie dlatego w Polsce skasowano bezterminowe prawa jazdy. Teraz każdy kierowca musi co ileś lat się przebadać.

Akurat ja mam bardzo dużą wadę wzroku (około minus pięć dioptrii), nie ma więc mowy, bym wsiadł za kierownicę bez okularów. Ba, nie wyjdę z domu bez nich z domu. Ale... wielu osobom wydaje się, że widzą na tyle dobrze, że wcale nie potrzebują okularów albo soczewek i mogą się nieprzyjemnie zdziwić podczas policyjnej kontroli. Mandat wynosi aż 1500 złotych. Symbole ograniczeń w prawie jazdy obejmują nie tylko problemy ze wzrokiem kierowcy, ale także ze słuchem, konieczność korzystania z protez czy wszelkiego rodzaju wymagane modyfikacje samochodu (np. sprzęgła, skrzyni biegów, hamulców, układu kierowniczego czy lusterek), a także wiele innych.

Prawo jazdy. Kody związane ze wzrokiem i słuchem

01.01 - okulary.

01.02 - soczewki kontaktowe.

01.03 -szkła ochronne.

01.04 - szkło matowe.

01.05 - przepaska na oko.

01.06 - okulary lub szkła kontaktowe.

02.01 - aparat słuchowy jedno uszny.

02.02 - aparat słuchowy obu uszny.

Prawo jazdy - mandat

Żyjemy już z nowym taryfikatorem od dłuższego czasu. Na pewno więc słyszeliście, że mandat za brak prawa jazdy to teraz aż 1500 złotych. W myśl polskich przepisów mamy uprawnienia do kierowania pojazdami tylko i wyłącznie wtedy, kiedy stosujemy się do wpisanych kodów ograniczeń. Dlaczego? Jeśli kierujący rzeczywiście ma jakieś problemy ze zdrowiem albo potrzebuje w samochodzie specjalnych ułatwień. W pełni zdrowa i sprawna osoba w rubryce nr 12 nie będzie miała wpisanego żadnego kodu.

Przy drobnych przewinieniach może skończyć się na pouczeniu, ale z kodami ograniczeń nie ma żartów. Wróćmy do przykładu z okularami i soczewkami. Skoro lekarz stwierdził, że macie na tyle słaby wzrok, że ich potrzebujecie, a jedziecie bez, to znaczy, że stwarzacie zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Kara musi być dotkliwa. Zdobyliście uprawnienia na kategorię B pod warunkiem, że będziecie jeździć w okularach lub soczewkach. Bez nich tak naprawdę uprawnień nie macie.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy

Prawo jazdy. Z kodami nie ma żartów

Mandat 1500 złotych to czasem tylko początek. W skrajnych sytuacjach policjant może skierować sprawę do sądu, prawie na pewno będziecie musieli znaleźć kogoś, kto za was wróci samochodem. Bez naszych przykładowych okularów lub soczewek w końcu nie macie prawa jazdy... Aż tak dotkliwy mandat to dobry pretekst do rozmowy o problemie i nagłośnieniu tematu. Wysoka kwota może pełnić rolę edukacyjną. Kodów nie wolno ignorować, nawet jeśli czujecie się pewni. Co, jeśli nagle zrobi się ciemno (nadejdą burzowe chmury) albo będą skrajnie złe warunki (śnieżyca, mgła, ulewny deszcz itd.)? Wtedy potrzebujecie mieć w pełni sprawny wzrok. Bez okularów lub soczewek takiego nie macie, a na drodze stanowicie zagrożenie.