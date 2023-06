Dobre wieści z budowy S1 koło Zwardonia, ale i tak będzie spore opóźnienie

Trasa S1 to ważny element Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Droga to łączy autostradę A1 w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina-Skalite. Obecnie ciąg drogi nr 1 pomiędzy autostradą A1 w Pyrzowicach i granicą ze Słowacją w Zwardoniu liczy 148 km.

Większość trasy jest już ukończona, ale w budowie znajduje się jeszcze kialk kluczowych i tych najtrudniejszych odcinków, m.in. fragment Przybędza – Milówka. Co prawda ma zaledwie 8,5 km długości, ale należy do jednych z najbardziej skomplikowanych w budowie. Wystarczy wspomnieć, że jego budowa pochłonie 1,44 mld złotych. Trasa będzie mieć aż pięć estakad (w tym o długości prawie 1 km w Węgierskiej Górce nad ul. Zielona Górna i ul. Zieloną) i trzy mosty o łącznej długości 2,3 km oraz dwa dwunawowe tunele o łącznej długości ok. 1,8 km.

Przełom na budowie tunelu pod Baranią Górą

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mamy przełom na najtrudniejszym fragmencie, czyli na budowie tunelu. Po niedawnych kłopotach, czyli zawale skał stropowych, co wstrzymało na jakiś czas prace, prace ruszyły. Drogowcy poinformowali właśnie, że przebili nawę w dłuższym z dwóch tuneli drążonych w masywie Baraniej Góry w ciągu drogi ekspresowej S1. To nawa w kierunku Zwardonia w tunelu o długości ok. 1000 m. W drugiej nawie pozostało jeszcze do wydrążenia ok. 200 m, a przebicie planowane jest na przełom września i października.

Niestety, kłopoty na budowie przesuną termin realizacji. Wstępnie planowano oddanie 8,5-kilometrowego odcinka jeszcze w te wakacje – dokładnie w sierpniu br. Jednak GDDKiA zawarła już aneks do umowy dający wykonawcy dodatkowe 172 dni. To oznacza, że pod Baranią Górą pojedziemy prawdopodobnie we wrześniu 2024 roku.

Pozostałe wieści z budowy S1

GDDKiA twierdzi, że wykonanie obwodnicy Węgierskiej Górki wynosi około 62 proc. Roboty mostowe osiągnęły zaawansowanie około 71 proc., a drogowe dochodzą do 58 proc. Zaawansowanie wykonania wykopów to już 95 proc. natomiast nasypów to już prawie 83 proc. Największy postęp robót widać na obiektach mostowych. Ich elementy wznoszące się ponad teren posadowienia są już wyraźnie widoczne z okolicznych terenów.

W ramach budowy powstaną trzy mosty drogowe oraz pięć estakad o łącznej długości ponad 2300 m. Na najdłuższej 940-metrowej estakadzie pozostało do wykonania 70 metrów ustroju nośnego. Planowane zakończenie wykonania ustroju nośnego przewidziane jest na koniec czerwca. Na tej trasie powstanie również dziesięć murów oporowych, dziewięć konstrukcji oporowych oraz siedem ścian oporowych o łącznej powierzchni przekraczającej 96 000 m2.? Trwa rozbudowa istniejących węzłów Przybędza i Milówka i budowa trasy głównej.