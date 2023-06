A1. Jechałem piękną drogą, a tu nagle... Piekary-Pyrzowice. Czemu jest aż tak źle?

Drogi szybkiego ruchu w Polsce powoli zaczynają nas rozpieszczać. Łączą coraz więcej miast, a białe plamy na mapie są konsekwentnie zamazywane. Co więcej, nasze ekspresówki i autostrady spokojnie można zaliczyć do jednych z najlepszych w Europie. To nie żart. Wciąż są stosunkowo bardzo świeże i nie zdążyły się zużyć. Jazda po zachodzie Europy to często trasa od jednego remontu autostrady do drugiego. Nas to czeka dopiero za kilka-kilkanaście lat. Są jednak odcinki dróg szybkiego ruchu, które zamiast rozpieszczać, to znęcają się nad kierowcami. Jak A1 między Piekarami a Pyrzowicami. O drogach w Polsce piszemy regularnie na stronie głównej gazeta.pl.

Autostrada A1 - czarny punkt na pięknej drodze

Jechałem teraz do Katowic z Warszawy, mknąć wygodnie i komfortowo najpierw S8, a potem A1. Imponuje zwłaszcza autostrada, ponieważ bardzo długi kawałek jedzie się teraz trzema pasami. Do pewnego momentu była to bardzo relaksująca trasa, która w pewnym momencie drastycznie się skończyła. Moje wrażenie spotęgował twardy samochód, ale na odcinku A1 Piekary Ślaskie-Pyrzowice zamęczy was każdy samochód.

Z ciekawości wpisałem w wyszukiwarkę, o co chodzi, ponieważ nawierzchnia była naprawdę tragiczna i od razu sobie przypomniałem, że nie tylko ja zadaję sobie to pytanie. Kierowcy na ten fragment A1 narzekają od lat, a na ten temat powstał nie jeden artykuł. To poważny problem.

Przyczyną odkształceń była reakcja chemiczna użytych materiałów, które spełniały wymagania projektowe i kontraktowe, a po wbudowaniu w nawierzchnię zaczęły przejawiać cechy wysadzinowe

- komentował Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA w serwisie slaski.biznes.pl. Źródło do którego was tu odsyłam to artykuł z... 2019 roku, co tylko podkreśla od ilu lat ten problem trwa. Co ciekawe, ten fragment A1 oddano w 2012 roku. Jeszcze w okresie gwarancyjnym zaczęły się problemy i skargi kierowców. - Żużle zastosowane w podbudowie w kontakcie z wilgocią zaczęły pęcznieć. Aktywność chemiczna dobiegła końca i nie obserwujemy już nowych nierówności na autostradzie. To umożliwia nam planowanie prac remontowych, które zapewnią długotrwały efekt - zapewniał rzecznik. To cieszy. Autostrada A1 na odcinku Piekary-Pyrzowice ma szanse w przyszłości nawiązać do standardu reszty A1. Zwłaszcza, że na kolejne lata planowana jest dalsza rozbudowa tej trasy. Liczymy też na remont felernego odcinka.

Autostrada A1 - najważniejsze informacje

Autostrada Bursztynowa A1 to jedna z najważniejszych dróg w kraju. Łączy Trójmiasto z granicą z Czechami w Gorzyczkach. Ma 584 km i została już w pełni oddana kierowcom. Przebiega przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie i śląskie. Najważniejsze miejscowości, które łączy A1 to Gdańsk, Toruń, Łódź i Górnośląski Okręg Przemysłowy. A1 łączy się z biegnącymi ze wschodu na zachód autostradami A2 i A4, a także drogami ekspresowymi S1, S5, S7 i S8. Co więcej, A1 to część międzynarodowego szlaku transportowego łączącego Morze Bałtyckie i Adriatyk.

To jedna z tych dróg, które spokojnie można nazwać jedną z najważniejszych w kraju i nie będzie to naciągane. Autostrada A1 jest na tyle istotna, że planowane jest jej dalsze poszerzanie. Przenieśmy się na północ.

Autostrada A1 - kolejne trzy pasy na 35 km

Prace nad poszerzeniem autostrady A1 już trwają. Firma Voessing Polska otrzymała prawie trzy miliony złotych na uzyskanie wymaganej decyzji środowiskowej. Uzyskanie jej otworzy drogę do realizacji inwestycji. A1 dodatkowy pas zyska pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Możemy być nawet dokładniejsi - rozbudowa o trzeci pas w obie strony obejmie około 35 km autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ. Na dodatkowy pas jednak trochę poczekamy. GDDKiA planuje prace budowlane na 2029-2031 r.