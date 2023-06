Gdzie taniej zatankujesz podczas wakacji? Sieci ruszyły na letnią wojnę cenową

Ruszasz autem na zasłużony urlop? Sprawdź, ile wydasz na paliwo. Choć ceny benzyny czy oleju napędowego są obecnie dalekie od ubiegłorocznych rekordowych stawek, to jednak koszty paliwa mogą znacząco obciążyć domowy budżet. Okazuje się, że na wielu stacjach można będzie zatankować z dość sporą zniżką. Znane sieci już kuszą wakacyjnymi rabatami, sięgającymi nawet kilkudziesięciu groszy na litrze. Aby skorzystać ze zniżki, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Myślisz, że wystarczy tylko podjechać do stacji danej sieci i zatankować, by otrzymać rabat? Nie tak szybko!

Orlen (największa sieć stacji w Polsce) wznawia akcję rabatową pod hasłem "wakacyjna promocja wraca do gry" (akcja rusza 30 czerwca o północy). Koncern kusi zniżką 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego (akcja nie dotyczy gazu LPG). W przypadku posiadaczy karty dużej rodziny rabat zwiększono do 40 groszy. Z akcji skorzystają tylko zarejestrowani uczestnicy programu lojalnościowego Vitay. Na tym nie koniec wymogów. Promocja obejmuje tylko cztery tankowania w miesiącu (limit 50 l przy każdej wizycie). Orlen zastrzega, że rabaty dostępne są tylko na wybranych stacjach sieci, a oferta jest ograniczona czasowo (potrwa do końca sierpnia 2023 r.). Tego lata na promocji będzie można zatem łącznie kupić 400 l paliwa.

Nie tylko Orlen tnie ceny. Konkurencja nie odpuszcza

Circle K już od 23 czerwca 2023 r. (czyli wcześniej niż Orlen) oferuje duże rabaty. Aż 35 groszy na litrze oszczędzą kierowcy tankujący w letnie weekendy (akcja trwa od piątku do niedzieli przez całe wakacje do 3 września 2023 r.) w ramach akcji Summer Stop 2023. Sieć przyznaje rabat na wszystkie odmiany benzyny, oleju napędowego oraz gaz SupraGas, o ile tankujemy do fabrycznego zbiornika w aucie, a nie zewnętrznych pojemników czy kontenerów. Za każdym razem można zatankować do 85 l tańszego paliwa (raz na dobę). Trzeba także pilnować czasu płatności. Jeśli zatankujemy jeszcze przed północą (w nocy z niedzieli na poniedziałek) transakcja musi być opłacona w tradycyjnej kasie nie później niż o godz. 23:59 (rabat nie jest naliczany w kasach samoobsługowych czy płatnościach mobilnych). Circle K zastrzega, że zniżka nie dotyczy użytkowników kart flotowych i przedpłaconych.

Na stacjach sieci BP rabat sięgnie 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego oraz 10 groszy w przypadku gazu LPG. Podobnie jak w przypadku konkurencji zastosowano limit jednorazowego tankowania (do 50 l) oraz wymóg rejestracji w programie lojalnościowym (w przypadku BP to program Payback).

Od 30 czerwca obniżki wprowadza także Amic Energy. Firma zapowiedziała rabat do 35 groszy na litrze (nie sprecyzowano, które paliwa będą objęte największą zniżką). Obniżka dotyczy tylko kierowców z zarejestrowaną kartą programu lojalnościowego Amic Club. Akcje rabatowe zapowiadają także inne firmy. Wśród nich MOL Polska oraz Moya. Na szczegóły trzeba jeszcze poczekać.