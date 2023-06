Producent samochodów sportowych ze Stuttgartu-Zuffenhausen od 75 lat fascynuje świat motoryzacji pionierską techniką, wyjątkowym designem i imponującą jakością swoich produktów. Aby poznać z bliska klasyczne lub współczesne auta niemieckiej marki, nie trzeba wcale posiadać takich modeli. Wystarczy wybrać się do Stuttgartu, gdzie w wyjątkowym miejscu, jakim jest Muzeum Porsche, marka dzieli się swoim dziedzictwem z zainteresowanymi automobilizmem, miłośnikami motorsportu lub po prostu z fanami. Muzeum poświęcone historii rozwoju marki zlokalizowane jest w nowoczesnym budynku przy Porscheplatz, w którego sąsiedztwie położona jest fabryka samochodów Porsche. To tutaj, pomiędzy budynkami, na środku ronda, znajduje się słynny pomnik z wystrzelonymi ku niebu trzema generacjami Porsche 911.

Muzeum Porsche to fascynujące miejsce nasycone magiczną atmosferą. Odwiedzając ten obiekt podziwiałem zbiory z rysującą się na twarzy radością małego dziecka, fotografując przy tym wystawę przygotowaną z okazji 75-lecia historii marki. Pomiędzy prologiem a epilogiem, przestrzeń wystawiennicza obejmuje wiele tematów teraźniejszości i przyszłości, opowieść o ludziach i pionierskich technologiach. W otoczeniu czuć nie tylko specyficzny zapach starych aut, ale i hołd oddany osobom mającym wkład w rozwój automobilizmu i motorsportu. Więcej artykułów o ciekawostkach motoryzacyjnych znajdziesz na Gazeta.pl.

Każdy pojazd zaparkowany na ekspozycji ma swoją pasjonującą historię. O faktach i ciekawostkach można dowiedzieć się z tablic informacyjnych zamieszczonych przy eksponatach, a poszukiwacze bardziej szczegółowej wiedzy więcej faktów odnajdą korzystając z urządzeń elektronicznych, które wraz ze słuchawkami są wręczane na wejściu do muzeum. Na parterze tuż za kasami i kawiarnią, za przeszkloną ścianą znajduje się firmowy warsztat, gdzie panują niemalże szpitalne, sterylne warunki, w których mechanicy serwisują m.in. auta z firmowej kolekcji. Samochody bowiem często opuszczają mury muzeum - m.in. biorą udział w rozmaitych paradach i zlotach, czy są wypożyczane w celach ekspozycyjnych, dlatego muszą być utrzymane w wyśmienitej kondycji technicznej.

Rafał Mądry w Muzeum Porsche w Stuttgarcie Fot. Rafał Mądry

Dekady rozwoju i innowacji

Przestrzeń wystawiennicza przeprowadza zwiedzającego przez ważne historyczne wydarzenia. Liczyć można na widok aut specjalnych, legendy motorsportu czy wyjątkowe egzemplarze samochodów należących do znanych ludzi. Co ciekawe, w jubileuszowym roku producent świętuje okrągłe 60. urodziny modelu 911, który debiutował na międzynarodowym salonie samochodowym we Frankfurcie, we wrześniu 1963 roku. Bieżący rok to także czas wprowadzenia nowego znaku firmowego. Ewolucja logo trwa od 1952 roku, dlatego na wystawie nie mogło zabraknąć drogi, jaką do dziś przeszedł herb Porsche.

Pośród dziedzictwa marki prezentowane są również prototypy. Szersza publiczność ma okazję podziwiać na miejscu zapowiedzi wielu aut, które trafiły do produkcji seryjnej. Do 2 lipca 2023 r. zwiedzający mogą zobaczyć na żywo najnowsze studium koncepcyjne - Porsche Mission X. Ten dwumiejscowy model to spektakularna reinterpretacja hipersamochodu, z unoszonymi drzwiami w stylu Le Mans i wysokowydajnym, elektrycznym układem napędowym. Zresztą, ze sportami motorowymi i startami Porsche w wyścigu 24h Le Mans wystawa również jest mocno powiązana.

Porsche Mission X Concept Fot. Rafał Mądry

Wystawa "75 lat samochodów sportowych Porsche" potrwa do 7 stycznia 2024 r.

Ferry Porsche, który wierzył w swoje marzenia, osiągnął wspaniałe rzeczy i realizację wielkich pomysłów. Odwiedzający muzeum mają okazją bliżej zapoznać się z sylwetką założyciela legendarnej motoryzacyjnej marki, mogą posłuchać ekscytujących opowieści o duchu pionierstwa, wyczynach inżynierii oraz odwadze ludzi stojących za marką, którzy tak jak Ferry Porsche wierzyli w marzenia i osiągnęli wielkie rzeczy. Wystawa na temat ewolucji samochodów sportowych Porsche na przestrzeni 75 lat historii, która jest najobszerniejszą wystawą specjalną w historii tej placówki, potrwa do 7 stycznia 2024 r.

Cyfrowe formaty sprawiają, że do Muzeum Porsche można zajrzeć nie wychodząc z domu. Takiego wirtualnego spaceru po obiekcie nie da się jednak przyrównać do osobistej wizyty w tym magicznym i pełnym nostalgii miejscu. Wystawa jest ucztą dla zmysłów, rozbudza marzenia i warto jej doświadczyć na miejscu. Materiał z wizyty w Muzeum Porsche powstał podczas wyjazdu do Stuttgartu sfinansowanego przez Porsche Polska.

Muzeum Porsche Stuttgart-Zuffenhausen Fot. Rafał Mądry