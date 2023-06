Jest i ona. Niedziela handlowa 25 czerwca 2023 r. Znak D-52 i mandat za brak kwitka

Niedziela handlowa 25 czerwca 2023 r.

Dzisiaj 25 czerwca 2023 r. jest niedziela handlowa. Wszystkie sklepy działają tak jak przed zmianami w prawie. Możecie więc wsiąść w samochód i pojechać do ulubionego sklepu albo centrum handlowego. Dzisiaj nie pocałujecie szlabanu. W kalendarzu na rok 2023 r. zostały jeszcze tylko trzy handlowe niedziele - na koniec wakacji, przed świętami i w samą Wigilię. Prognozę pogody na niedzielę znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Niedziele handlowe w 2023 r.:

niedziela handlowa 25 czerwca 2023 r. (dzisiaj)

niedziela handlowa 27 sierpnia 2023 r.

niedziela handlowa 17 grudnia 2023 r.

niedziela handlowa 24 grudnia 2023 r.

Parkowanie i jazda pod centrum handlowym - przepisy

W 2010 roku w kodeksie ruchu drogowego pojawiła się kategoria strefy ruchu – oznaczanej znakiem D-52. Na drogach oznaczonych w ten sposób obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. Tego typu oznakowanie stosuje się często na terenach dworców, centrów handlowych, stref przemysłowych czy osiedli mieszkaniowych. W strefach ruchu nie ma kłopotu z ewentualną interwencją policji, jak to czasami bywa w przypadku zdarzeń, do których dochodzi na drogach wewnętrznych. W strefie ruchu musimy stosować się do znaków, które umieścił zarządca parkingu - to one ustalają zasady ruchu. Jeśli nie ma znaków, to pierwszeństwo mają pojazdy po naszej prawej stronie. Dokładnie tak jak na drodze publicznej.

Strefa ruchu to spore ułatwienie dla kierowców, ale na baczności muszą się mieć piesi. Nie mogą korzystać z całej szerokości jezdni i powinni chodzić tylko po chodnikach i wyznaczonych przejściach. Wyjeżdżając ze strefy ruchu na drogę publiczną, musicie zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.

Parkowanie pod sklepem. Nie zapomnij o parkingowym kwitku

Parkowanie podczas zakupów jest darmowe, ale... nie do końca. Coraz częściej pod dużymi i popularnymi sklepami stawiane są parkometry, a kierowca musi pamiętać o kwitku. Jeśli go nie weźmie, naraża się na karę zwykle w wysokości 95 złotych. Skąd aż taka mocna kara? Lidle, Biedronki i Aldi bardzo często stawiane są w świetnych lokalizacjach, do dla klientów jest dobrą informacją.

Kierowcy jednak wykorzystywali duże parkingi do pozostawiania samochodów i np. pójścia do pracy albo na dłuższe spotkanie. Stąd pomysł na parkometry. Wzięcie kwitka uprawnia do godziny, półtorej lub dwóch darmowego parkowania. Jeśli zapomnicie o kwitku, a naprawdę byliście na zakupach, to wysłanie zdjęcia paragonu z danej daty powinno sprawić, że zarządca parkingu wycofa się z karania kierowcy. Opłata za parkowanie nie jest w końcu wycelowana w klientów.