"Tesla Cybertruck nie nadaje się do prawdziwej pracy". Tak, szef Forda powiedział to na głos

Jim Farley, czyli aktualny CEO Forda, został zaproszony na rozmowę do amerykańskiej stacji CNBC. Miał opowiadać o przyszłości marki, nowych pomysłach na elektryfikację motoryzacji i standardzie ładowania. Wspólnym standardzie ładowania z Teslą. Tyle że gdy rozmowa zeszła na markę prowadzoną przez Elona Muska, Farley zafundował wszystkim dość niezręczną wypowiedź.

Tesla Cybertruck nie nadaje się do roboty. To modne auto

CEO Forda stwierdził, że Tesla Cybertruck jest świetnym i wysokojakościowym produktem, który mimo wszystko najlepiej będzie się czuł na parkingu przed modnym hotelem w Dolinie Krzemowej. W przeciwieństwie do elektrycznego Forda F-150, to nie samochód dla prawdziwych ludzi pracy, którzy bardzo ciężko pracują. I tak, Farley naprawdę powiedział to w jednej z największych amerykańskich stacji telewizyjnych, opowiadając jednocześnie o początku współpracy z Teslą... Delikatnie mówiąc, niefortunne stwierdzenie.

Pierwszy w Polsce proces o ładowarkę. Deweloper odmawia montażu

Farley strzelił gafę. Ale powiedział to z rozbrajającą szczerością

PR-owcom Forda z pewnością opadły ręce po tym wywiadzie. Gdy ktoś zapyta ich o wyjaśnienie wypowiedzi szefa, będą mieli równie trudne zadanie, jak człowiek stojący na czele gabinetu Wałęsy. Ten musiał przecież wytłumaczyć czemu prezydent jest za, a nawet przeciw. Tyle że prawda jest taka, iż wreszcie ktoś musiał powiedzieć coś podobnego o Tesli na głos. I padło akurat na Farley`a. Bo Cybertruck być może należy do segmentu pick-up`ów, rasowym pick-up`em jednak nie jest. To nie samochód do roboty. To pojazd, który ma sprawić, że kierowca stanie się bardziej modny.

Dodatkowo nie mam zamiaru palić Farley`a na stosie za jeszcze jedną rzecz. Za szczerość. W tym samym wywiadzie dodał bowiem, że współpraca z Teslą wcale nie sprawia, że musi opowiadać o marce same miłe rzeczy. Bo mogą być tematy, w których z Muskiem się nie zgodzi. A sama współpraca została podjęta dla dobra klientów. Chodzi o stworzenie jednolitego standardu ładowania, który ułatwi kierowcom życie z samochodem elektrycznym. To nie kwestia miłości, a raczej małżeństwa z rozsądku.

Ford sprzedaje już e-pick-up`a. Tesla przymierza się do tego już 7 lat

Poza tym drobna uszczypliwość ze strony CEO Forda jest uzasadniona jeszcze jednym argumentem. Tesla bardzo oficjalnie mówi o Cybertrucku od lipca 2016 roku. Premiera auta miała miejsce w listopadzie roku 2019. I choć minęło już siedem długich lat, do tej pory nie doczekaliśmy się wersji produkcyjnej. Ford F-150 Lightning natomiast trafił do sprzedaży w kilkanaście miesięcy po prezentacji. Ford ewidentnie lepiej "umie w elektryki". Przynajmniej te z nadwoziem pick-up.