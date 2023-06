Wakacje czas, start. Drogi na wakacje też czas, start? Lista nowych tras i remontów

O drogach w Polsce w szerszej perspektywie opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Wakacyjne podróże oznaczają dużą ilość pojazdów na głównych trasach tranzytowych w Polsce. Czy drogi są na to gotowe? Zdaniem GDDKiA jak najbardziej. Szczególnie że rok aktualny i poprzedni obfitowały w dużą ilość kończących się budów. Od minionych wakacji w Polsce pojawiło się kilkaset km nowych tras. A nowe trasy mają gwarantować bezpieczeństwo podróży.

Jaki odcinki tras zostały oddane do użytkowania przed wakacjami 2023?

Jakie konkretnie odcinki zostały oddane do użytkowania od zeszłego roku? Trzeba przyznać, że lista jest dość długa. Znaleźć można na niej m.in.:

S61 Szczuczyn – Ełk Południe o długości 23,3 km, odcinek oddany do użytkowania 13 września 2022 roku,

DK18 Żary Zachód – Iłów, odcinek oddany do użytkowania 15 września 2022 roku,

DK35 w okolicach Wałbrzycha o długości 6 km, odcinek oddany do użytkowania 28 października 2022 roku,

tunel pod górą Luboń Mały w ciągu S7 Lubień – Rabka-Zdrój, odcinek oddany do użytkowania 12 listopada 2022 roku,

S5 Ornowo – Wirwajdy o długości 12 km, odcinek oddany do użytkowania 20 grudnia 2022 roku,

S6 Strzebielino – Gdynia, odcinek oddany do użytkowania 21 grudnia 2022 roku,

DK15 – 15-kilometrowa obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego, odcinek oddany do użytkowania 21 grudnia 2022 roku,

S5 Świecie – Bydgoszcz, odcinek oddany do użytkowania 22 grudnia 2022 roku,

S61 Suwałki – Budzisko o długości 24 km, oddany do użytkowania 22 grudnia 2022 roku,

DK45 V 13-kilometrowa obwodnica Praszki, odcinek oddany do użytkowania 25 kwietnia 2023 roku,

S7 Lesznowola – Tarczyn Południe, odcinek oddany do użytkowania 28 kwietnia 2023 roku,

A1 Piotrków Trybunalski – Kamieńsk, pełnoprawne oddanie do użytkowania trasy 28 kwietnia 2023 roku,

węzeł na S61 w połączeniu z DK61 oddany do użytkowania 2 czerwca 2023 roku.

Jakie odcinki tras będą oddane do użytkowania w wakacje 2023?

Nie ze wszystkimi budowami drogowcy zdążą do początku wakacji. Część tras zostanie oddana do użytkowania w czasie trwania okresu urlopowego. Kiedy i jakimi odcinkami będą mogli pojechać kierowcy?

S14 – obwodnica Łodzi, ostatni odcinek ma być oddany do użytkowania 19 lipca 2023 roku,

S61 Ełk Południe – Kalinowo - 23 km fragment będzie oddany do użytkowania w lipcu,

S11 – obwodnica Olesna ma być oddana do użytkowania w lipcu,

S6 – obwodnica Sianowa ma być oddana do użytkowania w lipcu,

DW434 obwodnica Gostynia ma być oddana do użytkowania w sierpniu,

DK28 obwodnica Chełmca ma być oddana do użytkowania w sierpniu.

Remontowane i oddane do użytkowania fragmenty dróg w Polsce w wakacje 2023 r. Materiały NaviExpert

Jakie odcinki tras będą remontowane w wakacje 2023?

Optymistycznie już było. Nowe trasy, które są oddane lub zaraz będą oddane do użytkowania, to bez wątpienia dobra informacja. Gorsza niestety jest taka, że wakacje to też idealny moment na prace modernizacyjne. W efekcie podróżując po Polsce, również można natknąć się na remonty szlaków drogowych. Gdzie warto przygotować się na korki, ewentualnie objazdy?