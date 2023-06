Mercedes GLC Coupe. Niemcy wierzą w hybrydę z dieslem

Elektryfikacja napędów w Mercedesie nie oznacza rezygnacji z diesla. Niemcy tak łatwo nie rezygnują z ropniaka jak ich zachodni sąsiedzi. W ofercie francuskich marek coraz trudniej o auta zasilane olejem napędowym. A we Francji nie do pomyślenia jest już łączenie silników elektrycznych z dieslem (choć kiedyś takie eksperymenty przeprowadzono). Za to w Niemczech nie mają nic przeciwko temu.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzieliście takiego Mercedesa?

W nowym Mercedesie GLC Coupe znajdziemy zatem wersję 300 de 4MATIC. Innymi słowy 2-litrowego diesla o mocy 197 KM i silnik elektryczny 100 kW w ramach projektu hybrydy plug-in. Łączna moc napędu to 335 KM a maksymalny zasięg w trybie elektrycznym to aż 130 km (norma WLTP). Niemało w kwestii mocy i sporo pod względem dystansu.

Mercedes GLC Coupe 2023 Mercedes-Benz AG - Konstantin Tschovikov. Materiały producenta

Mercedes GLC Coupe 2023 Mercedes-Benz AG - Konstantin Tschovikov. Materiały producenta

Mercedes GLC Coupe 2023 Mercedes-Benz AG - Konstantin Tschovikov. Materiały producenta

Nowy Mercedes GLC. Może elektryki są na topie, ale przedstawiciel klasyków prze naprzód

Benzyniak przejedzie dalej niż diesel. Na prądzie!

Znamienne, że hybryda plug-in z dieslem wypada nieco skromniej pod względem zasięgu w porównaniu z odmianami hybrydowymi z silnikami benzynowymi (także plug-in). Okazuje się, że GLC 300 e 4MATIC i GLC 400 e 4MATIC pojadą na prądzie o 1 km dalej (131 km). Równie symboliczna różnica dotyczy konsumpcji prądu (akumulator o pojemności 31,2 kWh. Benzynowe hybrydy potrzebują średnio 22,4 kWh na 100 km. W przypadku diesla zużycie sięga 22,7 kWh. Naturalnie bez względu na wersję auta jazda w trybie elektrycznym jest priorytetowa w przypadku podróży po mieście (udoskonalony tryb jazdy rozpoznaje obszar po którym porusza się samochód).

W gamie nie zabraknie także tzw. miękkich hybryd. Wszystkie z instalacją elektryczną 48V i zintegrowanym rozrusznikiem-generatorem. Wszystkie z 2-litrowymi silnikami. Do wyboru benzynowe GLC 200 4MATIC (204 KM) i GLC 300 4MATIC (258 KM) i wysokoprężne GLC 220d 4MATIC (197 KM) i 300d 4MATIC (269 KM). Wśród nich najszybsza jest odmiana z mocniejszym dieslem. Na autostradzie rozpędzi się do 249 km/h.

Mercedes GLC Coupe 2023 Mercedes-Benz AG - Dieter Rebmann. Materiały producenta

Mercedes GLC Coupe 2023 Mercedes-Benz AG - Dieter Rebmann. Materiały producenta

Mercedes GLC Coupe 2023 Mercedes-Benz AG - Dieter Rebmann. Materiały producenta

Mercedes GLC Coupe 2023 Mercedes-Benz AG - Dieter Rebmann. Materiały producenta

Jeździłem nową generacją najlepiej sprzedającego się modelu Mercedesa. Szczerze, nie spodziewałem się po GLC takich możliwości

Połącz swój zegarek z Mercedesem

Czym jeszcze chwali się Mercedes w przypadku nowego GLC Coupe? Komfortem. Producent wspomina o porządnym wyciszeniu, niskim poziomie hałasu toczenia i szumu wiatru opływającego karoserię. W standardzie stosowana jest przednia szyba z dodatkową wartswą izolacji akustycznej a w opcji akustyczne szkło z dodatkową powłowką termoizolacyjną. Na tym nie koniec.

Mercedes GLC Coupe 2023 Mercedes. Materiały producenta

Mercedes GLC Coupe 2023 Mercedes. Materiały producenta

Mercedes GLC Coupe 2023 Mercedes. Materiały producenta

Mercedes GLC Coupe 2023 Mercedes. Materiały producenta

Nabywcy mogą zamówić opcjonalny pakiet Energizing Plus z siedmioma programami komfortu (wśród nich fitness i wellnes) oraz komunikacją z inteligentnym zegarkiem. Ta zaś przyda się, by samochód zyskał dostęp do danych zdrowotnych kierowcy i dopasował pracę klimatyzacji czy oświetlenia. Jesteś w złym nastroju? Mercedes zadba by złagodzić nerwy. Gdy zaś pojawia się zmęczenie to z pewnością elektronika znajdzie sposób by postawić na nogi. Otwartą kwestią pozostaje jak to wszystko wypadnie w praktyce. Z pewnością sprawdzimy w teście.