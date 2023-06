Afera szpiegowska wśród białoruskich kierowców - grozi im 10 lat

Podejrzani Białorusini trafili do aresztu już w kwietniu 2022 rok, ale dopiero teraz trafią przed sąd i to z poważnymi zarzutami. W trakcie prokuratorskiego śledztwa udało się zebrać dowody świadczące o tym, że dwaj obywatele Białorusi gromadzili informacje dotyczące polskich sił zbrojnych. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, oskarżonym zarzucono prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz białoruskiego wywiadu wojskowego. Grozi im za to kara do 10 lat więzienia.

Podejrzani o szpiegostwo obywatele Białorusi przybyli do Polski pod pozorem podjęcia pracy zarobkowej w charakterze kierowców. Jednak jak udało się ustalić polskim Służbom Kontrwywiadu Wojskowego, obcokrajowców miały tak naprawdę interesować jednostki wojskowe oraz obiekty cywilne zlokalizowane w zachodniej części Polski. Jak wyjaśnia prokuratura, mężczyźni mieli za zadanie rozpoznać istotne elementy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz strategicznej infrastruktury transportowej.

Na wniosek prokuratora Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, od czasu zatrzymania wobec podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.