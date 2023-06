Polskie nawyki to mandat. Ograniczenia prędkości: Chorwacja, Włochy, Czechy, Niemcy

Po polskich drogach jeździmy szybko, bo pozwalają na to przepisy, a i często nie jesteśmy traktowani tak surowo jak za granicą. Na piratów drogowych oczywiście polują ostatnio grupy Speed, ale już na przykład, żeby zostać złapanym przez fotoradar trzeba się postarać. Nasze fotopułapki na kierowców są oznakowane i naniesione na wszystkie popularne nawigacje. Na zachodzie zdarza się, że nie wiadomo, gdzie stoi fotoradar. Co więcej, nie ma zwyczajowych 10 km/h marginesu błędu. We Francji można dostać mandat za dosłownie dwa km/h ponad limit. Z kolei w Niemczech fotoradar może stać zaraz za ograniczeniem prędkości. Powolne wyhamowanie w polskim stylu również może zakończyć się karą.

Ograniczenia prędkości w Polsce

Przepisy ruchu drogowego w okresie wakacyjnym będziemy regularnie wyjaśniać na stronie głównej gazety.pl. Dzisiaj sprawdzimy, jak szybko można jeździć w popularnych turystycznie krajach. Pod lupę weźmiemy Niemcy, Włochy, Chorwację, Czechy, Słowację i Francję. Najpierw przypomnijmy rozpiskę z Polski. Oto ograniczenia prędkości w Polsce w 2023 r. dla samochodów osobowych:

teren zabudowany – 50 km/h

teren niezabudowany – 90 km/h

teren niezabudowany (droga dwujezdniowa) – 90 km/h

droga ekspresowa jednojezdniowa – 100 km/h

droga ekspresowa dwujezdniowa – 120 km/h

autostrada – 140 km/h

Ograniczenia prędkości w Niemczech

Przyjęło się uważać, że Niemcy gnają po swoich autostradach na złamanie karku ze względu na brak ograniczeń prędkości. To nieprawda. Odcinki bez ograniczeń owszem są, ale kierowcy zza Odry i Nysy Łużyckiej trzymają się raczej zalecanych 130 km/h. Warto zaznaczyć, że wiele autostrad ma ograniczenia prędkości i najczęściej jest to właśnie 130 km/h. Dlatego zawsze patrzcie na znaki. Z niemieckimi autostradami i ograniczeniami jest jeszcze jeden problem. Niemiecka sieć dróg jest stara, a przez to ciągle remontowana. Stąd fragmenty z dużo niższymi ograniczeniami, na których Niemcy nie mają litości. Na osoby przekraczające prędkość czeka nie tylko policja, ale też czułe fotoradary.

W terenie zabudowanym w Niemczech kierowcy mogą jechać 50 km/h, dokładnie tak jak u nas. O ile znaki nie mówią inaczej, to na krajówkach można zwykle legalnie jechać z prędkością 100 km/h.

Ograniczenia prędkości w Czechach i na Słowacji

Ograniczenia prędkości w Czechach na autostradzie to 130 km/h. U naszych południowych sąsiadów też trzeba się liczyć z remontami i odcinkami o niższym limicie. Poza drogami szybkiego ruchu ograniczenia są takie same jak w Polsce - 50 km/h w terenie zabudowanym i 90 km/h na drogach krajowych. Wartości, które podajemy dotyczą oczywiście samochodów osobowych.

Takie same przepisy obowiązują na Słowacji. Kierowca osobówki może tam legalnie jechać 50 km/h w terenie zabudowanym, 90 km/h poza terenem zabudowanym i 130 km/h na drodze szybkiego ruchu. W obu krajach trzeba kupić winiety, żeby móc jeździć po autostradach. Za 10-dniową przepustkę na Słowacji zapłacimy 12 euro, a w Czechach - 310 tamtejszych koron

Ograniczenia prędkości w Chorwacji

Chorwacja to od lat jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków Polaków. Jest przepiękna, słoneczna, pełna atrakcji turystyczny i wciąż nie tak daleko, by podróż całą rodziną była niewykonalna. Tam drogi również są płatne, ale na bramkach, a opłata zależy od danego odcinka. Poniżej zamieszczamy odnośnik do artykułu, w którym prześwietliliśmy opłaty za drogi w Europie. Jak szybko można jeździć po Chorwacji? Rozpiska was nie zdziwi. Na eSkach i autostradach trzeba odjąć 10 km/h z naszych nawyków:

teren zabudowany - 50 km/h

poza terenem zabudowanym - 90 km/h

drogi ekspresowe - 110 km/h

autostrady - 140 km/h

Ograniczenia prędkości we Francji i we Włoszech

Z polskimi nawykami trzeba uważać przede wszystkim we Francji. Tamtejsze fotoradary to prawdziwy postrach kierowców z innych części Europy. W terenie zabudowanym, o ile inaczej nie mówią znaki, można jeździć 50 km/h. Poza terenem zabudowanym na drodze bez separatora 80 km/h, a z - 90 km/h. Zwykle drogi, po których można jechać 90 km/h są odpowiednio oznaczone. Drogi szybkiego ruchu to jazda z ograniczeniem prędkości do 130 km/h. I tu uwaga, w złych warunkach można jechać 110 km/h.

Również na włoskich drogach szybkiego limit prędkości to 130 km/h, a w terenie zabudowanym można jechać 50 km/h. Na krajówkach wolno jechać 90 km/h, a na ekspresówkach - 110 km/h.