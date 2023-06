Szynobus zmiótł z przejazdu BMW. Młody kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek 20 czerwca około godziny 19:00 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Płoskie w gminie Zamość (woj. lubelskie). Mężczyzna kierujący samochodem osobowym nie zachował ostrożności i wjechał bezpośrednio przed nadjeżdżający kursowy szynobus. Maszynista nie miał szans na wyhamowanie i uderzył w lewy bok osobówki.

REKLAMA

Po zderzeniu BMW z szynobusem relacji Lublin–Zamość Wschód, auto zostało odrzucone do przydrożnego rowu. 23-latka kierującego BMW musieli z roztrzaskanego auta wydobyć strażacy, którzy użyli sprzętu hydraulicznego do rozcinania metalu. Nieprzytomnego poszkodowanego w stanie ciężkim przewieziono do szpitala.

Z komunikatu policyjnego dowiadujemy się, że hospitalizowany mieszkaniec gminy Zamość podróżował sam. Wiadomo, że w szpitalu pobrano mu krew do badań. 43-letniemu maszyniście, który był trzeźwy oraz pasażerom pojazdu szynowego nic się nie stało. Na miejscu wypadku policjanci pod nadzorem zamojskiego prokuratora wykonali oględziny, przesłuchali świadków i zabezpieczyli ślady. W sprawie prowadzone jest postępowanie ustalające szczegóły i okoliczności wypadku.

Dron zawisł nad przejazdem kolejowym. Kierowcy wpadali jeden po drugim

Na przejeździe kolejowym w miejscowości Płoskie nie ma zapór. Przed przejazdem jest ustawiony krzyż św. Andrzeja oraz sygnalizator kolejowy nadający znaki świetlne i dźwiękowe. O niebezpiecznych zdarzeniach drogowych piszemy codziennie na Gazeta.pl.

Przypominamy zasady bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym:

Zwolnić, a w razie potrzeby lub pojawienia się znaku B-20 "STOP" zatrzymać przed przejazdem.

Gdy na przejeździe zamontowane są zapory, tych nie można objeżdżać po zamknięciu. Nie można też wjeżdżać na przejazd, jeżeli ich zamykanie rozpoczęło się lub ruszać w sytuacji, w której ich unoszenie się nie zakończyło.

Pamiętać, że czerwony sygnał na sygnalizatorze przed przejazdem zawsze oznacza stop. Nie wystarczy rozejrzeć się i przejechać. Kierowca musi czekać do momentu, w którym jego nadawanie się nie zakończy.

Rozejrzeć się i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy. Także na przejazdach wyposażonych w zapory czy sygnalizację.

Dopiero w sytuacji, w której nie dostrzeże się zagrożenia, można kontynuować jazdę.