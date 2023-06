Dziecko spieszyło się do szkoły. Wysiadło z jednego auta i wpadło pod drugie [WIDEO]

Codzienne odwożenie dzieci do szkoły nie jest dobrym przyzwyczajeniem. W wielu przypadkach to przejaw nadopiekuńczości, który w imię źle rozumianego bezpieczeństwa ogranicza samodzielność i aktywność fizyczną dziecka. Poza tym rano i po południu pod wieloma szkołami dzieją się dantejskie sceny. Rodzice parkują w niedozwolonych miejscach, a uczniowie wychodzą z aut w miejscach, w których nie powinni tego robić. To może być niebezpieczne, a nowe wideo na kanale YouTube STOP CHAM doskonale pokazuje dlaczego.

W sfilmowanej sytuacji zawiniło wiele osób. Największą winę ponosi kierowca opla astry, który nie zachował ostrożności w okolicy przejścia dla pieszych, ale tak naprawdę każdy z uczestników tego zdarzenia zrobił coś źle. Rodzic wypuszczający dziecko z auta w niedozwolonym miejscu zasłonił przejście dla pieszych i również przyczynił się do wypadku. A uczennica nie powinna przebiegać przez przejście, zwłaszcza bez sprawdzenia, czy ktoś nie nadjeżdża z przeciwnej strony.

Fragment z wypadkiem wygląda dramatycznie. "Na szczęście" skończyło się tylko na uszkodzonej w wyniku uderzenia lusterkiem ręce, choć mogło znacznie gorzej. Poszkodowana piesza na pewno zaliczy to zdarzenie do traumatycznych. Dodatkowo zaskakuje mnie, że odjeżdżający rodzic lub opiekun nie zauważył, co się za nim dzieje. Warto patrzeć w lusterka nie tylko, kiedy zmieniamy pas, albo cofamy.

Winny wypadku jest kierowca opla. Pozostali uczestnicy się do niego przyczynili

Jakie byłoby prawidłowe zachowanie wszystkich uczestników? Kierowca busa nie powinien wysadzać pasażera w niedozwolonym miejscu. Zamiast tego znaleźć parking albo wjechać w boczną uliczkę. Najlepiej, gdyby uczennica dotarła do szkoły samodzielnie, a na pewno powinna się zatrzymać i wyjrzeć zza auta, przed przekroczenia pasa ruchu prowadzącym w przeciwnym kierunku.

Kierowca opla powinien ograniczyć prędkość i spodziewać się, że zza busa może na przejście wyjść pieszy. To częsta i normalna sytuacja, gdy samochody na pasie ruchu w przeciwną stronę samochody stoją w korku. Może się wydarzyć zwłaszcza w pobliżu szkół, dlatego zbliżając się do przejść dla pieszych dodatkowo oznakowanych tabliczką T-27 (tzw. agatka). Jeden z komentujących celnie stwierdził, że powyższe wideo doskonale pokazuje, w jaki sposób dochodzi do większości wypadków i kolizji. Nie są wynikiem zachowania jednego uczestnika ruchu, tylko konsekwencją kilku błędów popełnionych w tym samym czasie przez wiele osób.