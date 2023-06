Nowa Honda CR-V do kupienia w Polsce. W cenniku dwie hybrydy

Polski oddział marki Honda przedstawił ceny i specyfikacje SUV-a pozycjonowanego na granicy segmentu C i D. Nowa CR-V będzie dostępna z pełnym napędem hybrydowym (e:HEV) lub, po raz pierwszy w Europie, z napędem hybrydowym typu plug-in (e:PHEV). Obie wersje silnikowe według zapewnień producenta zapewniają rozsądne zużycie paliwa, a odmiana plug-in z baterią 17,7 kWh umożliwi przejechanie 82 km nie emitując spalin w trybie napędu w pełni elektrycznego. Więcej o samochodach dostępnych na polskim rynku piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

W obu hybrydowych wariantach CR-V zastosowano 2-litrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa (2.0 i-MMD), pracujący w cyklu Atkinsona o mocy 148 KM i 189 Nm, połączony z motorami elektrycznymi (napędowy i generator). Silnik napędowy generuje 184 KM i 335 Nm. Nowa jest przekładnie e-CVT, a opcjonalny napęd na cztery koła w wersji e:HEV udoskonalono pod kątem lepszego rozkładu momentu obrotowego oraz większej wydajności na zakrętach. Wariant z wtyczką e:PHEV ma napęd jedynie na przód, a gniazdo do ładowania umieszczono na przednim błotniku po lewej stronie.

Honda uderza w Toyotę. CR-V, ZR-V i e:Ny1 są jak RAV4, Corolla Cross i bZ4X

Akumulator litowo-jonowy o dużej gęstości gromadzonej energii oraz dwa kompaktowe, lekkie silniki elektryczne współpracują z silnikiem benzynowym oraz umożliwiają płynne przełączanie pomiędzy trybami elektrycznym, hybrydowym i silnika spalinowego. Przy temperaturze akumulatora w okolicach 25 stopni Celsjusza, stan pełnego naładowania można osiągnąć w 2,5 godziny przy użyciu ładowarki o mocy 6,8 kW. Pojemność zbiornika paliwa hybrydy plug-in wynosi 46,5 litra, a tradycyjnej hybrydy 57 litrów.

Nowa Honda CR-V - ceny w Polsce

CR-V w bogato wyposażonej wersji podstawowej Elegance w odmianie hybrydowej e:HEV kosztuje w Polsce minimum 213 900 zł lub 1729 zł netto miesięcznie w przypadku korzystania z finansowania w Honda Finance Services. Samochód z napędem e:PHEV oferowany jest wyłącznie w wersji wyposażenia Advance Tech i kosztuje od 278 600 zł lub od 2249 zł netto miesięcznie.

CR-V e:HEV Elegance 2WD - 213 900 zł

CR-V e:HEV Elegance AWD - 224 400 zł

CR-V e:HEV Advance AWD - 244 400 zł

CR-V e:PHEV Advance Tech 2WD - 278 600 zł

Warto zaznaczyć, że nowa generacja CR-V to pierwszy, europejski model posiadający Honda SENSING 360 – wielokierunkowy system bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy, który eliminuje martwe pola wokół pojazdu. Rozwiązanie to pomaga uniknąć kolizji i odciąża kierowcę, stanowiąc kolejny krok w realizacji śmiałych planów Hondy, które zakładają zredukowanie do zera liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych z udziałem samochodów i motocykli do 2050 roku.

Jak jeździ Honda ZR-V? SUV na bazie Civic nie tylko dla seniora. Czy hybryda musi wyć?

Nowa Honda CR-V urosła w stosunku do poprzedniego modelu. Nadwozie mierzy teraz 4705 mm długości (+105 mm), 1866 mm szerokości (+11 mm), a rozstaw osi wydłużono o 38 mm (do 2700 mm). To wszystko przekłada się na więcej przestrzeni wewnętrznej, co odczują przede wszystkim pasażerowie podróżujący z tyłu. 18-procentowy wzrost dotyczy pojemności bagażnika - kufer liczy 587 litrów (o 90 l więcej niż w poprzednik). W kabinie nie brakuje schowków pozwalających utrzymać porządek, fotele są obszerne, a regulacja pochylenia oparć tylnej kanapy jest ośmiostopniowa.

Honda CR-V (szósta generacja) Fot. Rafał Mądry