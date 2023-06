Na S19 montują "Karpatkę" - maszynę, której transportem żyła cała Polska

Montaż „Karpatki" - tak nazwali maszynę drożąca internauci – jest już mocno zaawansowany. W celu poskładania maszyny, na placu budowy ściągnięto dwa potężne żurawie gąsienicowe o udźwigu 650 i 300 t. W ostatnich dniach użyto ich do montażu najważniejszego elementu maszyny – ważącej 400 ton tarczy skrawającej. Potwierdzeniem ogromnej skali realizowanego zadania są podstawowe dane dot. samej maszyny: średnica - 15,16 metra, masa całkowita - 4367 ton oraz zainstalowanych 471 narzędzi służących do wiercenia. TBM (tunnel boring machine) będzie drążyć na głębokości ponad 100 metrów, a jej maksymalny nacisk wynosi 31 700 ton.

Prędkość wiercenia wyniesie maksymalnie 65 mm/minutę. 11,5 dnia potrwa wydrążenie i zabezpieczenie prefabrykatami 100 metrów tunelu, a wykonanie kilometra zajmie ok. czterech miesięcy. Dziennie maszyna będzie zużywać średnio 87 MWh energii elektrycznej.

Drogowcy planują, że TBM rozpocznie drążenie tunelu w III kwartale br., a zakończy w II połowie 2025 roku.

Tunel na S19 Rzeszów Południe - Babice

Budowany właśnie tunel będzie miał długość 2255 m i dwie nawy, które zostaną połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z naw będzie miała po dwa pasy ruchu oraz dodatkowy pas awaryjny. Technologia, know-how i maszyna do drążenia tunelu, która zostanie wykorzystana podczas budowy odcinka S19 Rzeszów Południe - Babica, zostały dostarczone przez firmę Acciona, partnera Mostostalu Warszawa.

Tunel drogowy będzie wykonywany metodą mechanicznego drążenia. TBM drążąc podziemny obiekt, jednocześnie będzie układać jego obudowę z pierścieni (tubingów), na które składają się prefabrykowane elementy żelbetowe.

Drążenie tunelów w pełnej automatyzacji

Gigantyczna maszyna do drążenia tuneli to niezwykłe urządzenie, które nie tylko drąży skałę, ale w tym samym czasie buduje i zabezpiecza tunel. Z tego powodu na placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa zbudowano... fabrykę. Wszystko po to, aby produkowane elementy obudowy tunelu, tzw. tubingi, trafiały jak najszybciej do maszyny drążącej. Hala fabryczna zlokalizowana jest w Lutoryżu, w miejscu, gdzie docelowo będzie funkcjonowało Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Lutoryż). Wyposażona jest w linię produkcyjną, cztery suwnice (największa ma udźwig 60 t) i węzeł betoniarski. Tubingi stanowią rodzaj cylindrycznej obudowy tunelu wykonanej z żelbetu. Połączone, tworzą pierścień.

Cykl produkcji prefabrykatu od przygotowania formy do rozformowania gotowego elementu trwa około 8-9 godzin (jest to czas wraz z dojrzewaniem betonu). Tak krótki czas wytworzenia elementu uzyskiwany jest dzięki zastosowaniu komory naparzania, w której element przebywa przez 6-8 godzin.

W przypadku tunelu w Babicy, na obudowę wykorzystanych zostanie przeszło 2230 pierścieni (jeden pierścień składa się z 10 elementów), do wyprodukowania których zostanie zużyte blisko 118 tys. m3 betonu! Według założeń dzienna średnia wydajność produkcyjna to 50 segmentów, czyli pięć pełnych pierścieni - 10 metrów bieżących tunelu. Do wytworzenia jednego pierścienia składającego się z 10 prefabrykatów potrzeba 53m3 betonu, a jego dzienne zużycie to średnio 270 m3. Waga jednego pełnego pierścienia obudowy tunelu to około 132 t, a jednego segmentu/tubingu do 14 t. Pierścienie są standardowo wytwarzane z betonu C50/60, a przy przejściach poprzecznych z betonu wyższej klasy C60/

Postępy na budowie Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to częśc międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała około 700 km długości. W jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego (Lublin jest już połączony z Rzeszowem).

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, a tak przedstawia się aktualny stan jej realizacji w tym województwie: