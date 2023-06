Mandaty dla pasażera w samochodzie. Brak pasów? To pikuś, są znacznie wyższe

Przepisy ruchu drogowego wyjaśniamy codziennie i regularnie na stronie głównej gazeta.pl. Czy pasażer może dostać mandat w samochodzie? Jak najbardziej. Polskie przepisy przewidują kary dla pasażerów za niektóre zachowania. Na liście oczywiście znajdują się niezapięte pasy, ale taryfikator mandatów pasażera jest dłuższy. W skrajnym przypadku może nawet trafić do więzienia, ale to naprawdę skrajna sytuacja. Zwykle kara jest niższa.

Czy można pić alkohol w samochodzie? Kierowca - NIE. A pasażerowie? I co z silnikiem?

Mandat za brak pasów w samochodzie

I kierowca, i pasażer ma obowiązek jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa. To absolutna podstawa i są od niej tylko dwa wyjątki. Bez pasów jeździć może tylko kobieta w zaawansowanej ciąży lub osoba, której z jakiś względów zakazał tego lekarz i ma stosowne orzeczenie. W każdym innym wypadku policjant może wystawić mandat za brak pasów. Również pasażerowi.

W 2023 r. nie jest on jednak bardzo wysoki i może dlatego nie załapał się na nagłówki, kiedy zaostrzano taryfikator. Mandat dla pasażera za brak pasów bezpieczeństwa to 100 złotych. Dokładnie tyle samo dostanie kierowca, który nie dopilnował, czy pasażer ma pasy. Do konta kierowcy dopisane zostaną jeszcze cztery punkty karne.

Mandaty dla pasażera w samochodzie. Niedopilnowanie obowiązków

Są sytuacje, w który policjant może ukarać też pasażera za to, że samochód lub kierowca nie spełniają wymaganych przez prawo obowiązków. W przypadku wyposażenia i ubezpieczenia pasażer ponosi odpowiedzialność, kiedy jest właścicielem lub użytkownikiem samochodu i ma wiedzę, że auto nie powinno jeździć.

Jazda z kierowcą, który nie ma odpowiednich uprawnień - 200 zł mandatu

Jazda samochodem bez przeglądu i ubezpieczenia - 200 zł mandatu

Jazda samochodem bez trójkąta ostrzegawczego i gaśnicy - od 50 do 200 zł mandatu

Pijany kierowca - mandat dla pasażera

Możliwe, że nie zorientujecie się, że kierowca przed jazdą wypił jedno czy dwa piwa. Jednak, jeśli wsiądziecie do samochodu z kimś ewidentnie pijanym, to musicie liczyć się z ogromnymi konsekwencjami. Polskie przepisy nakazują nam powstrzymać pijaną osobę przed prowadzeniem samochodu, stąd m.in. często nagłaśniane przez policję obywatelskie zatrzymanie. Tym bardziej z pijanym nie wolno jeździć.

Mandat za jazdę z pijanym kierowcą może sięgnąć nawet pięciu tysięcy złotych. Auto.dziennik.pl wskazuje jednak, że policjanci często wcale nie decydują się na mandat, a sprawę kierują do sądu, który ma znacznie większe pole do popisu. Grzywna może sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych. Jeśli dojdzie do wypadku, który spowodował pijany kierowca, a pasażer miał świadomość, że jedzie z pijanym, to może być sądzony jako współwinny. Wszystko zależy od danego przypadku.

Picie w samochodzie. Mandat dla pasażera

Kiedy nie można pić alkoholu w samochodzie? Przede wszystkim wtedy, gdy pasażerowie mieliby wyjść z kabiny pojazdu i wkroczyć w strefę publiczną. Kluczowy jest też sposób ich zachowania. Policjanci mogą go uznać za tzw. nieobyczajny wybryk. A w takim przypadku będą wnioskować o karę nagany lub grzywny do 1500 zł. W sytuacji, w której funkcjonariusze dojdą do wniosku, że picie alkoholu w jadącym samochodzie oznacza wywołanie zgorszenia, grzywna potrafi sięgnąć 5 tys. zł, a do tego sędzia może ją uzupełnić 30-dniowym aresztem.

Oczywiście pasażer poniesie też konsekwencje, jeśli jego niedopowiedzialne zachowanie doprowadzi do wypadku. Przykład? W przypływie dobrej zabawy złapie za kierownicę, a kierowca nie opanuje samochodu i doprowadzi do wypadku. Wtedy trzeba się liczyć nawet z karą pozbawienia wolności, ale to już wybitnie skrajny przypadek. Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy są dużo bardziej odpowiedzialni.