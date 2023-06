Nowy Mercedes Klasy E Kombi. Taka jest seria W214 z wielkim bagażnikiem

Nowy Mercedes Klasy E Kombi, który ma trafić na rynek jesienią, to kawał samochodu. Nadwozie mierzy 4949 mm długości, 1880 mm szerokości i 1469 mm wysokości. Rozstaw osi, który jest o 22 milimetry większy niż w poprzednim modelu (2961 mm), przekłada się częściowo na duże rozmiary kabiny pasażerskiej. Przykładowo przestrzeń na łokcie pasażerów podróżujących z tyłu wynosi 1519 mm – to o 25 mm więcej niż wcześniej. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Pojemność bagażnika wynosi 615 l, którą za sprawą oparć kanapy składanych w proporcjach 40:20:40 można powiększyć do 1830 litrów. W hybrydzie z napędem plug-in pojemność bagażnika jest zmniejszona do 460 litrów (1675 l po położeniu oparć kanapy). Elektrycznie unoszona i zamykana klapa kufra to standard. Auto ma zdolność holowania przyczepy z hamulcem do 2100 kilogramów. Maksymalny uciąg bez hamulca wynosi 750 kilogramów.

Klasa E Kombi odznacza się opływowym nadwoziem. Współczynnik oporu aerodynamicznego wynosi 0,26. Stylistyczną ciekawostką jest występująca w opcji podświetlana ramka osłony chłodnicy delikatnym światłem LED. Inna atrakcyjny zabieg to motywy gwiazd wyświetlane w tylnych lampach. W nadkola trafiają obręcze kół ze stopów lekkich w rozmiarach od 17 do 21 cali. Zawieszenie tylne w standardzie jest wyposażone w pneumatykę, a w bogatszych wersjach pneumatyka jest montowana na obu osiach.

Nowy Mercedes Klasy E Kombi Fot. Mercedes

Zdigitalizowane centrum dowodzenia

We wnętrzu zastosowano te same rozwiązania, które otrzymała Klasa E w wersji sedan. Na pierwszy plan wybija się przede wszystkim Hyperscreen, który przemienia deskę rozdzielczą w zdigitalizowane centrum dowodzenia. Dzięki wydajnej elektronice i procesorom kierowca i pasażer mogą cieszyć się dostępem do różnego rodzaju aplikacji i gier. Dzięki dwóm stylom wyświetlania (klasyczny i sportowy) oraz trzem trybom (nawigacja, pomoc, serwis) grafika ekranów może być zindywidualizowana. Nowemu MBUX-owi towarzyszy zmiana prezentacji głównych ikon na wyświetlaczach.

Usprawniono także system sterowania głosowego — w sytuacji, w której w aucie będzie znajdował się tylko kierowca, nie będzie on musiał używać komendy "Hej Mercedes". W opcji centralnie umieszczona może zostać kamera. Umożliwi ona m.in. prowadzenie wideokonferencji przy korzystaniu z aplikacji Zoom, robienie zdjęć selfie czy nagrywanie filmików na TikTok. Multimediami uda się także sterować za pomocą gestów. Co więcej, samochód może dzięki kamerze monitorować poziom zmęczenia kierowcy. W zależności od rynku stosowany jest moduł komunikacyjny z technologią transmisji 5G. Ten standard telefonii komórkowej umożliwia znacznie szybsze przesyłanie danych niż LTE/UMTS.

Automatyczna klimatyzacja THERMOTRONIC (wyposażenie dodatkowe) wykorzystuje nowy typ nawiewu: wszystkie dysze w przedniej części można regulować elektrycznie. Dzięki cyfrowemu kluczowi samochodowemu iPhone i zegarek Apple Watch stają się kluczykami samochodowymi. Możliwe jest również udostępnianie kluczy maksymalnie 16 osobom.

Benzyna, diesel i hybryda plug-in

Na początku nowy Mercedes Klasy E Kombi pojawi się w Europie w trzech odmianach: E200, E220d i E300e plug-in. Oznaczenia te dotyczą dwulitrowych jednostek napędowych z turbodoładowaniem, uzbrojonych w układ miękkiej hybrydy i 48-woltową instalację elektryczną. Napęd na tylną oś jest w standardzie kierowany przez 9-biegową automatyczną skrzynię biegów. Benzynowy wariant E200 dysponuje mocą 204 KM i 320 Nm pozwalającą osiągnąć "setkę" w 7,8 sekundy i rozpędzić pojazd do 231 km/h. Diesel E220d rozwija 197 KM i 440 Nm (0-100 km/h w 7,9 s, v-max 230 km/h). Motor ten dostępny będzie także w wersji z napędem na cztery koła 4Matic.

E300e to hybryda plug-in, czyli połączenie 2-litrowej spalinówki (204 KM i 320 Nm) ze 129-konnym silnikiem elektrycznym i akumulatorem 25,4 kWh. Moc systemowa tego układu wynosi 312 KM i 440 Nm. Producent informuje, że Klasa E Kombi z takim napędem od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,5 sekundy i rozpędza się maksymalnie do 227 km/h. Auto w trybie elektrycznym w cyklu WLTP ma przejeżdżać nawet ponad 100 kilometrów. W późniejszym czasie do gamy jednostek napędowych dołączą mocniejsze silniki benzynowe oraz 6-cylindrowy motor wysokoprężny. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.