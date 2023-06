Kontrakt opiewa na 760 mln złotych, a w ramach tej sumy wykonawca ma zaprojektować i zbudować odcinek S12 o długości 22,5 km. Zgodnie z umową wykonawca ma 39 miesięcy na zakończenie zadania (z wyłączeniem miesięcy zimowych – od 16 grudnia do 15 marca). To oznacza, że kierowcy dostaną ten fragment w 2027 roku.

Odcinek S12 Dorohucza - Chełm Zachód

Odcinek Dorohucza - Chełm Zachód będzie liczył 22,5 km. Początek planowany jest w miejscowości Chojno Nowe Drugie. Trasa przebiegać będzie nowym śladem wzdłuż obecnej DK12, w większości po jej północnej stronie. W Tytusinie ekspresówka przetnie DK12 i od południowej strony ominie Stołpie, gdzie planowana jest budowa przydrożnych parkingów (MOP Stołpie). Budowana droga połączy się z obwodnicą Chełma na węźle Chełm Zachód. W ramach inwestycji powstanie jeden most i 14 wiaduktów oraz węzeł drogowy Siedliszcze.

Informacje z budowy S12 Piaski - Dorohusk

Trasa pomiędzy Piaskami a przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku będzie miała długość ok. 75 km. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze. W ramach inwestycji powstaną po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego. Odcinki między Piaskami a Dorohuczą oraz Chełmem a Dorohuskiem mają już wyłonionego wykonawcę (Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor) - obecnie trwają prace projektowe.

Z kolei dla obwodnicy Chełma Wojewoda Lubelski wydał już decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Wkrótce Strabag, wykonawca tego fragmentu, wjedzie na budowę. Obecnie trwa m.in. inwentaryzacja dróg oraz nieruchomości.

Pierwsze utrudnienia na budowie S12

Drogowcy musieli już korygować pierwotnie zakładaną trasę. Po wykonaniu badań geologicznych w rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi odkryto występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska.

Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie. GDDKiA wyłoniła już wykonawcę dokumentacji projektowej dla tego fragmentu trasy i podpisała umowę. Obecnie trwają prace dokumentacyjne.

Powstaną nowe drogi dojazdowe do przejścia granicznego

Wraz z budową odcinka drogi ekspresowej Chełm - Dorohusk, zbudowane zostaną nowe drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku. Porozumienie w tej sprawie podpisali niedawno Wojewoda Lubelski i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę dróg do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego Terminala Samochodowego w Okopach na odcinku ok. 2,5 km od Okop w kierunku granicy. Inwestycja będzie sfinansowana przez Wojewodę Lubelskiego.