Popędzanie kierowców klaksonem. Można, czy grozi za to mandat?

Choć Polscy kierowcy na tle tych z południa Europy lub północnej Afryki, dość rzadko używają klaksonów, to trudno powiedzieć, że jesteśmy cierpliwi. Sygnał klaksonu nie jest wcale rzadkim dźwiękiem na polskich ulicach. Powstaje pytanie, czy Polacy go nadużywają, czy jednak mieścimy się w normach wyznaczonych prawem?

Kiedy można używać klaksonu?

Klakson jest urządzeniem sygnalizacyjnym zamontowanym w każdym pojeździe mechanicznym i służy do ostrzegania innych użytkowników drogi. W polskich przepisach jest jednak ustalonych kilka zasad dotyczących używania sygnałów dźwiękowych. Oto najważniejsze z nich:

Artykuł 50 ust. 1 Kodeksu Drogowego stanowi, że kierowca może używać sygnału dźwiękowego tylko w celu ostrzeżenia innych uczestników ruchu drogowego o zagrożeniu, które może spowodować wypadek lub kolizję.

Sygnał dźwiękowy powinien być używany w krótkich odstępach czasu i w sposób, który nie zakłóca spokoju publicznego. Nie wolno stosować ciągłego, nieuzasadnionego używania klaksonu.

Kierowca może używać klaksonu, aby ostrzec innych uczestników ruchu drogowego przed niebezpieczeństwem, takim jak nagłe hamowanie, zbliżanie się pojazdu z naprzeciwka do przeszkody na drodze, czyli takiej sytuacji, która wymaga natychmiastowej reakcji.

Klakson można również używać na wąskich krętych górskich drogach, przed dojazdem do zakrętu, po to, aby ostrzec pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka

Kiedy trąbienie jest zabronione?

Jak widać, zasady dotyczące używania klaksonu są dość restrykcyjne. Wbrew pozorom nie ma zbyt dużo okazji do legalnego używania klaksonu. Trzeba też pamiętać, że użycie sygnału dźwiękowego powinno być jednokrotne, maksymalnie dwukrotne. Naciśnięcie i trzymanie sygnału dźwiękowego np. przez kilkanaście sekund, może zostać odczytane jako jego nadużywanie.

Do takich sytuacji należą m.in. poganianie nieskupionych kierowców, do czego chyba najczęściej kierowcy używają dziś klaksonów. To jednak niejedyny przypadek, w którym trąbienie uznane może zostać za łamanie przepisów. Sygnału dźwiękowego nie można używać także w następujących sytuacjach: