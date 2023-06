Nowa "eska" na Śląsku dostanie unijne dofinansowanie

Droga ekspresowa S1, mimo oznaczenia, nie miała do tej pory priorytetu. Nowo wytyczana "eska" dostała jednak zielone światło na finansowanie z unijnego budżetu. Droga jest częścią VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej – to szlak biegnący z krajów basenu Morza Bałtyckiego do państw Europy Południowej. Co ważne droga S1 połączy też A1 w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Z kolei jej przedłużeniem na południe od granic Polski, jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina-Skalite.

Aktualnie projekt realizowany jest w woj. śląskim i małopolskim (5,15 km), na terenie miasta Bielsko-Biała, w powiecie bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, oświęcimskim, bielskim i miejskim Bielsko-Biała, na terenie gmin: Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice i Bestwina.

Budowa S1 Kosztowy-Bielsko Biała

Budowa fragmentu łączącego Bielsko-Biała z Oświęcimiem została podzielona na cztery odcinki. Droga będzie miała tu dwie jezdnie w obu kierunkach z rezerwą pod trzeci pas. Powstanie na niej pięć węzłów drogowych: Oświęcim, Wola, Brzeszcze, Stara Wieś i węzeł Bielsko-Biała Hałcnów na połączeniu S1 i S52 oraz przygotowywanej do realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Dodatkowo planowana jest tu para Miejsc Obsługi Podróżnych w Dankowicach, a także obwód Utrzymania Drogowego w obrębie węzła Stara Wieś. Projektowana droga ekspresowa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie.

Droga S1 Kosztowy - Bielsko Biała – szczegóły inwestycji

Sporo wskazuje, że kierowcy pojadą południowym fragmentem S1, który połączy Bielsko-Biała z Mysłowicami już w 2025 roku. To oznacza, że znacznie skróci się droga między dwoma największymi miastami na Śląsku, czyli Katowicami i Bielsko-Białą. Oto szczegóły inwestycji poszczególnych fragmentów drogi: