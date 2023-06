Formuła 1 GP Kanady - o której wyścig? Nietypowa godzina i sensacja za Maxem

Najważniejsze: Wyścig startuje o 20:00 polskiego czasu. Polska transmisja na Viaplay.

Dzisiejszy wyścig możesz śledzić na stronie głównej gazeta.pl. Na słynnym torze w Kanadzie nie było nudy podczas sesji kwalifikacyjnej. Deszcz sprawił, że kierowcy nie mogli czuć się pewnie, a w stawce doszło do kilku niespodzianek. Trwa słaba passa Sergio Pereza, który chyba nie może się pozbierać psychicznie po tym, jak zespołowy kolega zaczął w pełni dominować. Meksykanin nie wszedł do Q3, a na starcie ustawi się na 12. polu startowym. Pocieszyć może go, że tuż obok niego na 11. miejscu będzie stał czerwony bolid Charlesa Leclerca, który również sobie nie poradził w kwalifikacjach. Panowie mają powody do zmartwień, za to Nico Hulkenberg z Haasa stanie przed życiową szansą.

F1 GP Kanady - wyniki kwalifikacji

Wpadki Pereza i Leclerca byłyby największą sensację soboty, gdyby nie... popis Nico Hulkenberga. Niemiec Haasa wykorzystał zmieniające się dynamicznie warunki i wykręcił drugi czas kwalifikacji. Max Verstappen był dużo szybszy, ale na pewno nikogo w amerykańskim zespole to nie interesuje. Reszta kierowców nie dała rady dogonić Hulkenberga. Tak zakończyła się trzecia sesja kwalifikacyjna. Wieloletni fani F1 mogą zacierać ręce. Czeka nas pojedynek Fernando Alonso i Lewisa Hamiltona.

M.Verstappen Red Bull - 1:25.858

N.Hulkenberg Haas - 1:27.102

F.Alonso Aston Martin - 1:27.286

L.Hamilton Mercedes - 1:27.627

G.Russell Mercedes - 1:27.893

E.Ocon Alpine - 1:27.945

L.Norris McLaren - 1:28.046

C.Sainz Ferrari - 1:29.294

O.Piastri McLaren - 1:31.349

A.Albon Williams - brak czasu

F1 GP Kanady - gdzie i o której oglądać

Za polską transmisję, z komentarzem i studiem w naszym języku, w tym sezonie odpowiada Viaplay. To na tej platformie możecie oglądać Formułę 1. Jeśli wykupiliście subskrypcję, to polecamy odpalić wyścig trochę wcześniej. Eksperci w studiu dostarczają masę ciekawostek i tłumaczą zawiłości techniczne. Gratka nie tylko dla fanów, ale też laików, którzy mogą zrozumieć, o co tak naprawdę w Formule 1 chodzi. Chcecie obejrzeć tylko wyścig? Kierowcy ruszą dokładnie o 20:00 polskiego czasu.

F1 GP Kanady - klasyfikacja zespołów przed Kanadą

Red Bull - 293 pkt. Mercedes - 152 pkt. Aston Martin - 134 pkt. Ferrari - 100 pkt. Alpine - 40 pkt. McLaren - 17 pkt. Haas - 8 pkt. Alfa Romeo - 8 pkt. AlphaTauri - 2 pkt. Williams - 1 pkt

Formuła 1 GP Kanady - klasyfikacja kierowców przed Kanadą