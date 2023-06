Poszukujesz oryginalnego coupe? To dobrze się składa. Batmobil jest na sprzedaż!

Więcej ciekawostek z rynku motoryzacyjnego znajdziesz także w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Chyba każdy maniak motoryzacji pamięta film opowiadający o perypetiach Batmana. W ekranizacji z roku 1989 Michael Keaton, wcielający się w głównego bohatera, wślizgiwał się w czarny strój, a następnie wsiadał do absurdalnie wyglądającego samochodu i udzielał pomocy uciśnionym mieszkańcom Gotham. Dziś wy możecie się poczuć tak samo jak on. No może z mniejszą dozą dramatyzmu i nie mając za przeciwnika Jokera. Batmobil został bowiem wystawiony na sprzedaż. A właściwie to nie Batmobil, a jego wierna replika.

Wygląda jak Batmobil. Zamiast silnika odrzutowego ma jednak V-ósemkę

Słowo wierna nie zostało użyte na wyrost. Model ma dokładnie odwzorowane nadwozie. Nawet został wyposażony w wysuwany z karoserii karabin maszynowy. Replikę karabinu oczywiście! Co więcej, samochód znajduje się na chodzie i jest w świetnej kondycji technicznej. Tyle że otrzymał inną podstawę od oryginalnego Batmobila. Bo to coupe zostało zbudowane na bazie Chevroleta z roku 1996. Sprzedający nie precyzuje konkretnego modelu, który stanowił bazę. Tak ukształtowana informacja oznacza jedno. Sercem repliki Batmobila nie jest silnik odrzutowy, a benzynowa V-ósemka sparowana z automatyczną przekładnią.

Replika Batmobila na sprzedaż Materiały aukcje Mecum

Batmobil z V-ósemką nie będzie tak szybki jak filmowy egzemplarz z silnikiem odrzutowym. Kierowca odczuje jednak zasadniczą korzyść na polu kosztów eksploatacji. Tak można stwierdzić w charakterze żartu.

Ile może kosztować replika Batmobila? Oryginalny sprzedał się za 1,5 mln dolarów!

Ile może kosztować wierna replika Batmobila? Niestety firma organizująca aukcję nie podała ceny wywoławczej. Mimo wszystko pewne widełki jesteśmy w stanie określić. Auto nie powinno się sprzedać za kwotę wyższą niż 1,5 mln dolarów. Powiem więcej, suma licytacji zakończy się pewnie wartością kilkukrotnie niższa. Czemu akurat taką kwotę podałem? Bo dokładnie za 1,5 mln dolarów w listopadzie roku 2022 sprzedał się oryginalny Batmobil. Mowa o modelu, na którym ta właśnie replika była wzorowana i który występował w filmach o Batmanie.

Replika Batmobila na sprzedaż Materiały aukcje Mecum

Replika Batmobila zostanie zlicytowana między 6 a 9 lipca razem z grupą 1500 innych pojazdów. Jak nietrudno się spodziewać, samochód Batmana stanie się jedną z gwiazd tej aukcji.