Miała być S3 do Pragi, jest czeski film. Trasa kończy się w szczerym polu

Nowa droga ekspresowa S3 miała być opcją dla tych, którzy chcieliby szybko i komfortowo dostać się do Pragi. Podczas gdy budowa polskiej część, czyli odcinka między Bolkowem a Lubawką, powoli zmierza ku końcowi, tak w przypadku czeskiej kontynuacji trasy, czyli drogi D11, nie było mowy nawet o symbolicznym wbiciu pierwszej łopaty.

Czesi nie śpieszą się z budową D11

Okazuje się jednak, że Czesi nie tylko nie rozpoczęli budowy, ale nawet nie rozstrzygnęli przetargu na jej realizację. Jak donosi Rzeczpospolita, nasi sąsiedzi już w zeszłym roku ogłosili rozpoczęcie prac nad projektem. Niestety, mimo wstępnych zapewnień, według których budowa trasy miała ruszyć już w tym roku, a zakończyć trzy lata później, nadal nie poczyniono żadnych kroków względem rozpoczęcia realizacji ekspresówki.

Co prawda, przetarg na budowę został ogłoszony, jednak wkrótce potem go odwołano. Z informacji przekazanych przez Rzeczpospolitą wynika, że dalsze decyzje mają zostać podjęte już w lipcu. Może się jednak okazać, że Czesi nie znajdą nawet środków na budowę D11, na którą potrzeba wstępnie 13 miliardów koron. Tak czy inaczej, najwcześniej trasa zostanie oddana do użytku w 2027 roku.

S3 z Wrocławia do Czech

Droga ekspresowa S3 pozwoli kierowcom dotrzeć z Wrocławia do granicy z Czechami w mniej niż półtorej godziny. Aktualnie trasa jest już w stadium finalizacji. Drogowcy są w trakcie kładzenia asfaltu w tunelu poprowadzonym na trasie, który co ciekawe, jest najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce. Trasa kończy się w przygranicznej miejscowości Lubawka, gdzie docelowo ma łączyć się z trasą D11, prowadzącą do Pragi.