Ile kosztuje teraz najtańszy SUV w Polsce? Sprawdzamy 5 aut, Dacia ma konkurencję

Ile kosztują teraz małe SUV-y w Polsce?

Każdy taki przegląd rynku sprawia, że mamy ochotę złapać się za głowę. Inflacja w motoryzacji szaleje czasem jeszcze bardziej niż w innych dziedzinach. Najtańszy SUV w Polsce kosztuje teraz niecałe 80 tysięcy złotych i mówimy tu o małym crossoverze segmentu B. Poszukiwania tanich SUV-ów ułatwiliśmy sobie korzystając z narzędzia autokatalog.pl. Ceny sprawdziliśmy także w aktualnych cennikach. Trzeba jednak podkreśli, że te zmieniają się tak dynamicznie, że poszczególne kwoty mogą się zdezaktualizować. Warto traktować je orientacyjne, a do miejsc nie przywiązywać się zbyt mocno. Za tydzień stawka może się przemieszać. Jakie auta trafiły do naszego zestawienia? Kia Stonic, Dacia Duster, Skoda Kamiq, Renault Captur oraz Seat Arona. Więcej o cenach w Polsce przeczytasz na stronie głównej gazeta.pl.

Kia Stonic - ceny, wymiary

Aktualnie najniższą ceną polskich kierowców kusi Kia Stonic. W wersji 1.2 DPI o mocy 84 KM z pięciobiegową skrzynią manualną kosztuje wyjściowo 78 100 złotych. Znacznie dynamiczniejszą propozycją jest turbodoładowana jednostka 1.0 T-GDI o mocy 100 KM. Kosztuje 81 100 zł ze skrzynią 6MT lub 89 100 zł z automatem DCT. Najwyższa propozycja to miękka hybryda 1.0 T-GDI MHEV, jej ceny startują od 84 100 zł.

Kia Stonic to najmniejszy SUV w gamie koreańskiego producenta. Mierzy 4140 mm długości, 1760 mm szerokości całkowitej, 1520 mm wysokości i 2580 mm rozstawu osi. Bagażnik pomieści od 332 do 1135 litrów.

Dacia Duster - ceny, wymiary

Na najtańszą Dacię Duster trzeba przygotować 79 900 złotych. Tyle kosztuje bazowa propozycja TCe90 z napędem na przód w wersji Expression. Wcale nie tak dużo trzeba dopłacić do odmiany z fabryczną instalacją LPG. Dacia Duster ECO-G 100 4x2 kosztuje wyjściowo 83 800 złotych. Pod maską może też pracować mocniejszy, czterocylindrowy silnik TCe 130 4x2, ale ceny takiego Dustera sięgają już 89 500 złotych.

Dacia Duster to samochód o cały rozmiar większy. Mierzy 4341 mm długości, 2052 mm szerokości całkowitej z lusterkami, 1633 mm wysokości i porządne 2673 mm rozstawu osi. Bagażnik? Od 445 do 1623 litrów.

Skoda Kamiq - cena, wymiary

Wracamy do segmentu B. Skoda Kamiq to jedna z dwóch propozycji grupy Volkswagen, który wybraliśmy do dzisiejszego zestawienia. Kamiq mierzy 4241 mm długości, 1988 mm szerokości z lusterkami, 1533 mm wysokości i 2651 mm rozstawu osi. Bagażnik w standardowej konfiguracji mieści 400 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy dostaniemy aż 1395 litrów.

Aktualny cennik nowej Skody Kamiq otwiera 82 900 zł za silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM z pięciobiegową skrzynią. Z silnik 1.0 TSI trzeba zapłacić 86 200 złotych z ręczną szóstką lub 99 500 złotych z 7-biegową skrzynią DSG. Dla najbardziej wymagających kierowców Skoda ma czterocylindrowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM. Z ręczną skrzynią kosztuje 102 600 zł, a z DSG - 107 100 zł.

Renault Captur - ceny, wymiary

Francuskim producentem, który walczy w segmencie SUV B na ceny jest Renault. Co ciekawe, Renault Captur ma bardzo szeroką ofertę. Jest dostępne nawet ze 160-konnym silnikiem 1.3 TCe o mocy 160, a także w hybrydzie E-Tech 145 Hybrid. Dzisiaj jednak szukamy najtańszych crossoverów, polecamy więc jednostkę 1.0 TC3e 90, której cennik otwiera 85 500 złotych. Podobnie jak w przypadku Dustera warto zerknąć na wersję z fabryczną instalacją LPG - 1.0 TCe 100 LPG kosztuje 89 500 zł. Silnik czterocylindrowy? 1.3 TCe 140 kosztuje od 104 800 zł.

Renault Captur mierzy 4227 mm długości, 2003 mm szerokości całkowitej z lusterkami, 1576 mm wysokości całkowitej i 2639 mm rozstawu osi. Bagażnik ma od 422 do 1275 litrów.

Seat Arona - ceny, wymiary

Naszą krótką wycieczkę kończymy na Seacie Arona. To model blisko spokrewniony ze Skodą Kamiq. Mierzy 4154 mm długości, 1942 mm szerokości całkowitej z lusterkami, 1537 mm wysokości i 2566 mm rozstawu osi. Bagażnik pomieści od 400 do 1280 litrów. Co ważne, w momencie pisania Seat przygotował promocję. Od wszystkich poniższych cen możecie odjąć trzy tysiące złotych.

Seat Arona 1.0 TSI 95 KM 5MT kosztuje od 87 900 złotych. Mocniejsza jednostka 1.0 TSI startuje od 90 400 i 99 700 złotych za wersję, odpowiednio, z ręczną lub automatyczną skrzynią. Seat Arona również dostępny jest z silnikiem 1.5 TSI 150 KM i DSG. Topowa propozycja w gamie startuje od 123 700 złotych.