Motoryzacyjna wyprzedaż u Lexusa. Ale nie samochodów, a rat w specjalnym najmie

Mniej więcej od czasów pandemicznych mówi się o trudnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym. Problemy z półprzewodnikami ograniczają możliwości produkcyjne. Inflacja natomiast powoduje rosnące ceny. W takiej perspektywie producenci stali się odporni na temat wyprzedaży i przecen. No może nie wszyscy producenci. Bo Lexus właśnie zaprezentował program ofertowy na swoje trzy SUV-y i jednego sedana.

510 zł taniej niż w leasingu, a do tego hybryda plug-in

Najbardziej atrakcyjna oferta została przygotowana dla Lexusa NX 450h+. Pod maską SUV-a ukrywa się czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra pracujący w cyklu Atkinsona. Jego wsparciem zajmują się dwa silniki elektryczne. Tylny współtworzy napęd na cztery koła E-Four. Taka konfiguracja gwarantuje kierowcy moc na poziomie 309 koni mechanicznych. Bateria litowo-jonowa o pojemności 18,1 kWh po pełnym ładowaniu oferuje z kolei możliwość pokonania do 98 km na samym prądzie.

W sytuacji, w której kierowca skonfiguruje model w wersji Prestige, a do tego zdecyduje się na najem Kinto One, uzyska miesięczną ratę na poziomie 1990 zł netto. To o jakieś 510 zł mniej od równoległej oferty leasingowej.

No dobrze, ale czym tak właściwie jest ten specjalny program Kinto One? Zakłada dwuletnią umowę, 10-procentową opłatę wstępną oraz limit przebiegu na poziomie 30 000 km. Po zakończeniu umowy klient może zwrócić auto, wykupić je lub dalej finansować jego eksploatację.

Poza NX-em promocyjny Kinto One dostępny dla RX-a, ES-a i UX-a

Specjalna oferta nie ogranicza się jednak do NX-a. Lexus RX 350h w wersji Elegance w najmie Kinto One kosztuje 2223 zł netto miesięcznie. Wersja Business, która ma ponadto 21-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane koło kierownicy czy lampy Full-LED, będzie kosztować każdego miesiąca kierowcę 2283 zł netto. Z kolei miesięczna rata wersji Prestige wynosi 2296 zł netto. A podobna oferta jest dostępna także dla:

Lexusa ES 300h, który został wyceniony przez markę na 1700 zł netto miesięcznie,

Lexusa UX 250h. Model w wersji Business za pakietem Techno kosztuje 1190 zł netto miesięcznie, a F SPORT Design + kosztuje 1230 zł netto miesięcznie.

Dla przykładu Lexus UX to niewielki SUV napędzany układem hybrydowym 4. generacji. To oznacza wolnossącego benzyniaka 2.0 i łączną moc napędu na poziomie 184 koni mechanicznych.

Oferta na wynajem specjalny Lexusa jest limitowana

Przecena miesięcznej raty o 510 zł brzmi atrakcyjnie. Ale nie jest to oferta bezterminowa. Atrakcyjne w stosunku do leasingu wartości rat miesięcznych za użytkowanie zostały ograniczone przez Lexusa ilością dostępnych egzemplarzy, ale także i czasowo. Oferta obowiązuje tylko do 31 lipca 2023 roku.