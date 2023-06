Popularny crossover w promocji. Toyotę C-HR 2.0 Hybrid kupisz w cenie hybrydy 1.8

W salonach Toyoty dostępna jest nowa oferta dla modelu Toyota C-HR. Do wyczerpania zapasów można nabyć samochód z napędem hybrydowym 2.0 w cenie hybrydy 1.8. Crossover w specjalnej ofercie dostępny jest w wersjach Style, Executive oraz GR Sport. Wszystkie egzemplarze mają napęd hybrydowy z silnikiem 2.0 o łącznej mocy 184 KM, który rozpędza auto od 0 do 100 km/h w 8,2 s, a jego średnie zużycie paliwa wynosi od 5,3 l/100 km. Samochód ma automatyczną przekładnię i może poruszać się w mieście na samym silniku elektrycznym przez ponad 70 proc. czasu jazdy. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT Fot. Maciej Lubczyński

Toyota C-HR w promocyjnej cenie

Toyota C-HR 2.0 w wersji Style kosztuje od 139 700 zł lub od 1457 zł netto miesięcznie w Leasingu KINTO ONE. Samochód w tej konfiguracji w standardzie ma 18-calowe felgi aluminiowe, przednie i tylne czujniki parkowania, przyciemniane szyby tylne, podgrzewane fotele przednie i kierownicę, inteligentny kluczyk, system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją automatycznego hamowania (RCTAB), system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym, 8 calowym wyświetlaczem oraz Nawigację Connected z mapami online i czteroletnią, darmową transmisją danych.

Toyota C-HR drugiej generacji z podświetlonym napisem z tyłu

Wersja Executive z silnikiem 2.0 kosztuje teraz od 145 600 zł lub od 1551 zł netto miesięcznie w Leasingu KINTO ONE. Toyota C-HR w tej odmianie wyróżnia się automatyczną, dwustrefową klimatyzacją z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe X, światła główne i przeciwmgielne w technologii LED, system adaptacyjnego doświetlania zakrętów oraz inteligentny system automatycznego parkowania (S-IPA). Wersję Executive można rozszerzyć o pakiet VIP, który obejmuje tapicerkę skórzaną z perforacją oraz elektryczną regulację fotela kierowcy.

Toyota C-HR 2.0 w wersji GR Sport kosztuje od 151 500 zł (taniej o 11,5 tys. zł) lub od 1615 zł netto miesięcznie w Leasingu KINTO ONE. Wersja ta wyróżnia się 19-calowymi felgami, elementami stylistycznymi GR Sport, tapicerką skórzaną Black Alcantara z kontrastowymi czerwonymi szwami. Auto w tej wersji ma standardowe dwukolorowe malowanie nadwozia, a we wnętrzu deska rozdzielcza została wykończona listwą dekoracyjną w kolorze Platinium Pearl. GR Sport to także przeprojektowane zawieszenie i układ kierowniczy. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.