Małe tablice rejestracyjne. Kto może, ile kosztują i jaka kara za oszukiwanie w urzędzie

Małe tablice rejestracyjne - kto może mieć, jak wyrobić

Małe tablice rejestracyjne to ukłon w stronę osób, które ściągnęły swój samochód spoza Europy, gdzie stosowane są dużo mniejsze tablice rejestracyjne, niż na Starym Kontynencie. W Polsce chodzi przede wszystkim o samochody z USA i Japonii. To najpopularniejsze kierunki, skąd ściągamy auta z małą wnęką na tablicę. Do tej pory był problem z umieszczeniem w niej klasycznej tablicy. Dlatego od paru lat w polskich urzędach można wnioskować o przydzielenie małych tablic. Wniosek wypełniamy normalnie, trzeba jednak złożyć oświadczenie, że mamy zderzaki przystosowane do mniejszych tablic. Urzędnik tego nie sprawdza i wierzy nam na słowo. Trzeba jednak pamiętać, że za oszukiwanie w urzędzie są bardzo poważne kary.

Małe tablice rejestracyjne - wymiary

Klasyczne tablice mają 520 na 114 mm. Wymiary małych tablic rejestracyjnych to 305 na 114 mm. To oznacza, że bez problemu zmieszczą się w wyznaczonych miejscach w amerykańskich (305 na 152 mm) i japońskich (330 na 165 mm) samochodach. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Małe tablice rejestracyjne - jak zdobyć

Żeby uzyskać małe tablice rejestracyjne, podczas rejestracji właściciel musi złożyć specjalne oświadczenie, że jego pojazd jest przystosowany do montażu mniejszego formatu tablic. Dotyczy to głównie samochodów produkowanych na rynek amerykański i japoński. Niestety, na charakterystyczne "blachy" w pierwszych miesiącach po ich wprowadzeniu rzucili się kierowcy, którzy po prostu chcieli się wyróżnić. Wiele osób uważa, że małe tablice wyglądają po prostu lepiej i wykorzystują je w charakterze "tuningu wizualnego". Szybko zostało to jednak ukrócone, ponieważ za bezprawne używanie grożą dotkliwe kary.

Małe tablice rejestracyjne - ile kosztują

Początkowa popularność małych tablic rejestracyjnych była też spowodowana ich niską ceną. Małe tablice rejestracyjne kosztują dokładnie tyle samo co zwykłe tablice rejestracyjne. Małe tablice rejestracyjne kosztują 80 złotych. Zamiast personalizowanych tablic, których koszt przy rejestracji to 1000 zł, wielu kierowców decydowało się na zwracające uwagę mniejsze tablice w standardowej cenie (80 zł).

Małe tablice rejestracyjne - badanie techniczne, mandat

Kierowca, który korzysta z małych tablic rejestracyjnych, a nie powinien zostanie w Polsce bardzo szybko namierzony. Przede wszystkim podczas obowiązkowego badania technicznego. Diagnosta może zdecydować o wystawieniu negatywnego wyniku badania technicznego, jeśli zobaczy małą tablicę w klasycznej wnęce. Kierowca będzie zmuszony do stawienia się w wydziale komunikacji i wyrobienia nowych, pasujących tablic (oczywiście wszystko na jego koszt).

Co więcej, podczas policyjnej kontroli kierowca z małymi tablicami może zostać ukarany mandatem. Od 1 stycznia zeszłego roku za umieszczenie zmniejszonych tablic na pojeździe bez dostosowanego do nich miejsca montażu, grozi mandat w wysokości 300 zł. Policjant może także zatrzymać dowód rejestracyjny i zadecydować o odholowaniu auta na policyjny parking.

Małe tablice rejestracyjne - kara, sąd

Na tym konsekwencje dla kierowcy wcale nie muszą się skończyć. Może ponieść odpowiedzialność z tytułu poświadczenia nieprawdy (złożenie nieprawdziwego oświadczenia złożonego w wydziale komunikacji). W tym przypadku, zgodnie z art. 271 par. 3 Kodeksu Karnego, takiemu kierowcy grozi kara więzienia na czas od 6 miesięcy do 8 lat.

Małe tablice - ile ich jest

Małe tablice rejestracyjne składają się z jednej litery oznaczającej województwo i kombinacji trzech cyfr i liter przypisanych do konkretnych miast i powiatów. Każde województwo ma do wydania 17 379 małych tablic rejestracyjnych. Właśnie dlatego szybko uszczelniono system, żeby nie mogły z nich korzystać osoby nieuprawnione.