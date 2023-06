Tablice rejestracyjne. Poznasz po nich skarbówkę, policję i CBA [Lista ciekawostek]

Najnowsze doniesienia o tablicach rejestracyjnych pokazują, że czeka nas niemałe zamieszanie, a na samochodach pojawią się tablice o przedziwnych oznaczeniach, m.in.: XD i MO. Do aktualnych oznaczeń zdążyliśmy się już przyzwyczaić, a wielu kierowców jest wręcz mistrzami w rozpoznawaniu, skąd jest dany samochód. Warto przypomnieć, że ta zabawa powoli traci sens, ponieważ w Polsce nie trzeba już zmieniać tablic po kupnie używanego auta. Można oszczędzić i zostawić tablice z innego miasta. Poniżej aktualna lista liter, które oznaczają województwo, w którym zarejestrowano samochód. Więcej motoryzacyjnych ciekawostek znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

B - podlaskie

C - kujawsko-pomorskie

D - dolnośląskie

E - łódzkie

F - lubuskie

G - pomorskie

K - małopolskie

L - lubelskie

N - warmińsko-mazurskie

O - opolskie

P - wielkopolskie

R - podkarpackie

S - śląskie

T - świętokrzyskie

W - mazowieckie

Z - zachodniopomorskie

Zobacz wideo Zapytaliśmy mieszkańców Opola ile wypada dawać do koperty na wesele

Tablice rejestracyjne służb. Konkretne kody oznaczają konkretne służby

Z tablic rejestracyjnych wyczytać można miejsce zamieszkania kierowcy (świadczą o tym dwie lub trzy pierwsze litery numeru rejestracyjnego). To wiedza dość powszechna. Nie każdy jednak wie, że niektóre ciągi liter oznaczają konkretne służby państwowe.

Litera U to pojazdy wojskowe.

Policja korzysta z tablic rejestracyjnych HP. Ale jeśli spodziewacie się rozpoznać w ten sposób nieoznakowany radiowóz, to pudło. Te mają różne tablice.

Służba Ochrony Państwa przejęła zaczynające się od HB tablice BOR-u. Tu też ważna uwaga - SOP rzadko korzysta z takich tablic, częściej decydując się na cywilne blachy.

Oznaczenie Służby Celnej to HC.

Z kolei HS oznacza pojazdy Kontroli Skarbowej.

HA to Centralne Biuro Antykorupcyjne.

HW - Straż Graniczna.

Ostatnio na drogach pojawia się sporo wojskowych pojazdów. Na samochodach osobowych, osobowo-terenowych oraz specjalnych na osobowym podwoziu zobaczycie tablice zaczynające się na UA. Motocykle polskiej armii korzystają z oznaczeń UK. Autobusy i samochody dostawcze wojska korzystają z tablice odpowiednio UD oraz UE.

XD na tablicy rejestracyjnej to nie wymysł właściciela. To nowy wyróżnik, jak VW i MO

Tablice rejestracyjne policji

Polska policja dysponuje imponującą flotą radiowozów. Te oznakowane poznacie nie tylko po charakterystycznym srebrno-niebieskim malowaniu (coraz częściej z żółtym elementami), ale także po tablicach rejestracyjnych zaczynających się na HP. Kolejna to oznaczenie województwa, a w przypadku Komendy Głównej Policji tablica to - HPA. Podkreślamy raz jeszcze. Policja ma też sporo samochodów, które mają na sobie "cywilne" blachy. To najczęściej nieoznakowane radiowozy, a także auta wykorzystywane do działań kryminalnych.

HPA – Komenda Główna Policji

HPB – dolnośląskie

HPC – kujawsko-pomorskie

HPD – lubelskie

HPE – lubuskie

HPF – łódzkie

HPG – małopolskie

HPH – mazowieckie

HPJ – opolskie

HPK – podkarpackie

HPL – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

HPL – Szkoła Policji w Pile

HPL – Szkoła Policji w Słupsku

HPL – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

HPL – Szkoła Policji w Katowicach

HPM – podlaskie

HPN – pomorskie

HPP – śląskie

HPS – świętokrzyskie

HPT – warmińsko-mazurskie

HPU – wielkopolskie

HPW – zachodniopomorskie

HPZ – Komenda Stołeczna Policji

Tablice rejestracyjne pozostałych służb

Większość polskich służb korzysta z oznaczeń na literę "H". Dużą grupę stanowią służby, gdzie po pierwszych dwóch literach w numerze rejestracyjnym następuje dowolny szereg cyfr. Należy do niej:

HA – Centralne Biuro Antykorupcyjne

HB – Biuro Ochrony Rządu, a teraz Służba Ochrony Państwa

HK – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu

HW – Straż Graniczna

HM - Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Szokujący mandat? Gdy kierowca usłyszał kwotę, zasłabł i osunął się na ziemię

Tablice rejestracyjne Kontroli Skarbowej

Pojazdy przynależne do Kontroli Skarbowej mają początek składający się z liter HS. Kolejna informuje o województwie danej instytucji i miejscu rejestracji samochodu.

HSB – woj. podlaskie

HSC – kujawsko-pomorskie

HSD – dolnośląskie

HSE – łódzkie

HSF – lubuskie

HSG – pomorskie

HSK – małopolskie

HSL – lubelskie

HSN – warmińsko-mazurskie

HSO – opolskie

HSP – wielkopolskie

HSR – podkarpackie

HSS – śląskie

HST – świętokrzyskie

HSW – mazowieckie

HSZ – zachodniopomorskie

Służba celna - tablice rejestracyjne

Pojazdy służby celnej identyfikują dwie pierwsze litery – HC. Trzecia przyporządkowuje samochód lokalnej jednostce.