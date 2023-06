XD na tablicy rejestracyjnej to nie wymysł właściciela. To nowy wyróżnik, jak VW i MO

Widok nowych tablic rejestracyjnych z wyróżnikami PY, KK czy DX stał się powszechny. Wyróżniki te trafiły do trzech dużych polskich miast, a wszystko z powodu z wyczerpującej się numeracji dla aktualnych schematów tablic. W ten sposób Poznań to teraz PY (wcześniej PO), KK to Kraków (wcześniej KR), a DX należy do Wrocławia (wcześniej DW). Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl.

Teraz okazuje się, że w kolejnych częściach kraju do historii przejdą dotychczasowe wyróżniki literowe. Do zmian będą musieli przywyknąć mieszkańcy kilku dużych miast. Wkrótce na drogach zaczniemy widywać samochody z tablicami rejestracyjnymi rozpoczynającymi się m.in. od liter XD, które będą oznaczać Gdańsk (do tej pory GD). Jakich jeszcze wyróżników muszą się spodziewać zmotoryzowani?

Nowe wyróżniki tablic rejestracyjnych:

Gdańsk: będzie XD 00000 (jest GD 00000)

Katowice: będzie IK 00000 (jest SK 00000)

Kraków: będzie JR 00000 (jest KK 00000)

Poznań: będzie MO 00000 (jest PY 00000)

Rzeszów: będzie YZ 00000 (jest RZ 00000)

Wrocław: będzie VW 00000 (jest DW 00000)

Nowe wyróżniki krótkich tablic rejestracyjnych:

Gdańsk: będzie X 000 (jest G 000)

Katowice: będzie I 000 (jest S 000)

Kraków: będzie J 000 (jest K 000)

Poznań: będzie M 000 (jest P 000)

Rzeszów: będzie Y 000 (jest R 000)

Wrocław: będzie V 000 (jest D 000)

Jak tworzone są tablice rejestracyjne w Polsce

Dla przypomnienia, początek każdej polskiej tablicy rejestracyjnej to jedna, dwie lub trzy litery. Pierwsza oznacza województwo, druga i trzecia odpowiadają powiatowi. Jeśli mamy tylko jedną literę, oznacza to, że mamy do czynienia z miastem na prawach powiatu. Nieco inaczej sprawa z wyróżnikami wygląda w Warszawie. Druga litera w tym wypadku oznacza dzielnicę, dzięki tablice warszawskie są bardzo zróżnicowane. Takie podejście sprawiło, że w urzędach stolicy dostępnych kombinacji wystarczy na długo.

B - podlaskie

C - kujawsko-pomorskie

D - dolnośląskie (będzie V)

E - łódzkie

F - lubuskie

G - pomorskie (będzie X)

K - małopolskie (będzie J)

L - lubelskie

N - warmińsko-mazurskie

O - opolskie

P - wielkopolskie (będzie M)

R - podkarpackie (będzie Y)

S - śląskie (będzie I)

T - świętokrzyskie

W - mazowieckie (będzie A)

Z - zachodniopomorskie