Nowy Fiat 600, czyli przebrany Jeep Avenger promujący braterską miłość

"Otwórzmy drzwi, drzwi naszych domów, drzwi naszych serc i pozwólmy innym wejść i poczuć się swobodnie. Wszyscy jesteśmy różni, mamy różne kultury i religie, ale wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami - chcemy żyć w pokoju" - nie, to nie nowe motto Fiata, a opis nagrania promującego wydarzenie "Not Alone", które zorganizowała 10 czerwca na placu św. Piotra w Rzymie fundacja "Fratelli Tutti". Światowe spotkanie na temat ludzkiego braterstwa zostało wsparte przez Fiata, który postanowił przy okazji zaprezentować Fiata 600. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Nowy Fiat 600. Mało szczegółów, jednak wszystko jest oczywiste

Nowe "Seicento" pod względem designu zostało zaprojektowane w tym samym kluczu, co Fiat 500E. Zdradza to przede wszystkim wygląd zderzaka i reflektorów. Również felgi przywodzą na myśl elektryczną 500-tkę. Jeżeli chodzi o wnętrze, jest ono żywcem wyjęte z Jeepa Avengera. Różni się jedynie detalami, takimi jak kratki nawiewu i linia deski rozdzielczej, która względem "tyskiego mściciela" jest nieco ugładzona i zaokrąglona.

Niestety, oprócz wyglądu nowego pojazdu nie poznaliśmy szczegółów na temat specyfikacji technicznej pojazdu. Z dużą dozą pewności można jednak stwierdzić, że nowa 600-tka będzie niczym innym, jak tylko Avengerem ze zmienioną karoserią. Za napęd odpowiadać będzie silnik elektryczny o mocy 156 KM, dysponujący 260 Nm momentu obrotowego. Dzięki akumulatorowi o pojemności 54 kWh autko będzie mogło przejechać maksymalnie 400 km (norma WLTP), z kolei w mieście nawet 550 km. Nie wiadomo jednak, czy doczekamy się wersji z silnikiem spalinowym. Prawdopodobnie jednak trafi ona do sprzedaży, i tak jak w Avengerze, pod maską znajdzie dobrze znana trzycylindrowa jednostka PureTech 1,2 l o mocy 100 KM sprzężona z sześciobiegową skrzynią manualną.

Co oczywiste, włoska marka nie podała kiedy pojazd znajdzie się w oficjalnej ofercie. Względem Avengera ceny będą prawdopodobnie na podobnym lub nawet niższym poziomie. Aktualnie na zakup elektrycznego Jeepa trzeba przeznaczyć przynajmniej 185 200 zł, natomiast wariant z silnikiem benzynowym to wydatek rzędu 99 800 zł. Czekamy więc na więcej informacji od Fiata i w pełni oficjalną premierę.