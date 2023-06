Tęczowe taksówki na ulicach. Nie brakuje osób mówiących, że by do nich nie wsiadło

Zaangażowanie FREE NOW w Miesiąc Dumy jest wyrazem wyznawanych wartości marki, takich jak inkluzywność, równość i wspieranie mniejszości. W tym roku, wraz ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza, właściciel platformy mobilności przeprowadzi webinary edukacyjne na temat przeciwdziałaniu homofobii, dostępne dla wszystkich kierowców współpracujących z FREE NOW w Polsce. Platforma przeprowadziła także ankietę wśród pasażerów i kierowców, w której sprawdziła, jakie jest ich nastawienie do tego typu działań. Wyniki były ważne dla zrozumienia aktualnych postaw i opinii.

Celem badania wśród pasażerów i kierowców FREE NOW było dowiedzenie się, czy i z jakich powodów wspieranie przez marki społeczności LGBT+ podczas Miesiąca Dumy budzi kontrowersje wśród polskich konsumentów. Z ankiety przeprowadzonej wśród 2300 pasażerów z polskich miast wynika, że ponad połowa Polaków uważa, że marki w Polsce powinny włączać się w aktywności wspierające społeczność LGBT+ i zwiększające świadomość społeczeństwa na jej temat (36 proc. odpowiedziało "nie", a 8 proc. deklaruje brak zdania). Ponad połowa badanych twierdzi, że pozytywnie reaguje na takie działania, jednak co trzecia osoba twierdzi, że budzi to ich negatywną reakcję. Więcej o LGBT+ piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

27 proc. polskich pasażerów nie wsiadłoby do tęczowej taksówki

Badani zapytani o to, czy wsiedliby do taksówki oklejonej w barwy flagi LGBT+ w 67 proc. odpowiedzieli twierdząco, z czego 60 proc. osób wskazało, że "to taksówka jak każda inna" lub "wspieram społeczność LGBT+". 27 proc. polskich pasażerów twierdzi jednak, że nie wsiadłoby do takiej taksówki, z czego blisko 7 na 10 motywuje to niezgodnością z ich przekonaniami, a 6 proc. obawą przed negatywną reakcją osób z zewnątrz.

Z badania wśród 600 kierowców taksówek korzystających z platformy FREE NOW do pozyskiwania zleceń wynika, że 9 na 10 kierowców deklaruje, że w ich pojeździe każda osoba, bez względu na wygląd, tożsamość seksualną i przekonania - może czuć się bezpiecznie i być akceptowana. Dodatkowo kierowcy wyrażają przekonanie, że taksówka jest miejscem, w którym różnice wyglądu, tożsamości seksualnej lub przekonań nie powinny mieć znaczenia. 86 proc. badanych kierowców odpowiedziało, że ich nastawienie do pasażerów ze społeczności LGBT+ jest takie samo, jak do wszystkich innych pasażerów.

Nie każdy taksówkarz zgodził się na tęczowe oklejenie

42 proc. kierowców taksówek nie zgodziło się na oklejenie swojej taksówki w barwy flagi społeczności LGBT+ w ramach kampanii edukacyjnej. Aż jedna trzecia z nich twierdzi, że ich odmowa jest związana z obawą o własne bezpieczeństwo.

Blisko 20 proc. badanych kierowców zgłosiło się do FREE NOW z chęcią umieszczenia tęczowego oklejenia i odnośników do materiałów edukacyjnych na temat tolerancji i przeciwdziałania homofobii, motywując to własnymi przekonaniami. 1/4 kierowców rozważa taką decyzję.

Specjalne tęczowe oklejenie zostało umieszczone na kilkudziesięciu taksówkach w różnych miastach w Polsce - m.in. w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku, Zielonej Górze czy Kielcach. Oklejenie oprócz barw flagi LGBT+ zawiera odnośnik do strony z materiałami edukacyjnymi współtworzonymi ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza.