Podczas wyjazdu na wczasy własne auto spośród wszystkich dostępnych środków lokomocji stanowi jeden z najwygodniejszych wyborów. Możliwość spakowania większego bagażu, spontaniczna zmiana planów czy podział kosztów transportu to największe zalety takiego rozwiązania. Wciąż jednak sporo urlopowiczów ma obawy związane z wyjazdem na wakacje własnym samochodem. Jakie są ku temu powody?

Eksperci rankomat.pl sprawdzili, czego boją się Polacy podróżujący za granicę samochodem. W badaniu zrealizowanym w maju 2023 r. na ogólnopolskiej grupie 839 osób, wzięli udział wyjeżdżający na zagraniczny urlop w ciągu ostatnich 5 lat, a także ci, którzy planują zrobić to w tym roku. Osoby te odpowiedziały nie tylko o swoich obawach, ale też o tym, jak podróżują samochodem i jakie kłopoty w trakcie drogi najczęściej im się przytrafiały.

Kłopotliwa awaria samochodu

Aż 66 proc. ankietowanych obawia się awarii samochodu w czasie podróży na wakacje. Ma to też potwierdzenie w danych – 21 proc. badanych przyznało, że w czasie podróży samochodem na wakacje miało taki problem. 52 proc. boi się wysokich kosztów związanych z naprawą lub holowaniem samochodu. To jednak zdarza się naprawdę rzadko. W praktyce z holowania samochodu w czasie wakacyjnych wyjazdów w ostatnim roku musiało skorzystać zaledwie 8 proc. badanych.

39 proc. badanych przyznało, że obawia się pobytu w szpitalu po wypadku samochodowym. Jednak tylko co dziesiąty Polak w czasie podróży na wakacje miał wypadek lub kolizję, a tylko 5 proc. trafiło z tego powodu do szpitala. Takie obawy nie dziwią. Koszty leczenia za granicą są bardzo wysokie, w większości krajów europejskich EKUZ nie gwarantuje pełnej ochrony. Dotyczy to nie tylko problemów po wypadku, ale i innych kłopotów zdrowotnych.

Najczęstsze obawy Polaków podczas podróży samochodem na wakacje

Boimy się kradzieży samochodu

Co ciekawe, aż 36 proc. Polaków boi się, że w czasie zagranicznych wakacji spotka ich kradzież samochodu, choć przytrafiło się to zaledwie 3 proc. respondentów. Łatwiej za granicą stać się ofiarą kradzieży bagażu niż pojazdu – to zdarzenie spotkało 6 proc. spośród badanych. Tymczasem utraty bagażu obawia się 18 proc. turystów.

34 proc. podróżujących za granicę samochodem ma obawy związane z problemami dotyczącymi organizacji pomocy drogowej. Jednakże tylko 7 proc. badanych przyznało, że w czasie wyjazdu spotkało się z taką sytuacją. Wielu kierowców korzysta jednak w czasie podróży z ubezpieczenia Assistance – to zdecydowanie ułatwia zorganizowanie pomocy w razie awarii, kolizji czy wypadku.

Bariera językowa nie taka straszna

Co trzeci badany obawia się problemów z barierą językową w razie kradzieży czy naprawy samochodu albo w razie wypadku. Z taką sytuacją do czynienia miało 7 proc. badanych Polaków podróżujących na wakacje samochodem. 20 proc. respondentów przyznaje, że boi się wysokich kosztów dodatkowego noclegu w razie oczekiwania na naprawę samochodu. To jednak bardzo jednostkowe przypadki - takie problemy nie były wskazywane jako rzeczywiste sytuacje w podróży. 7 proc. badanych zmagało się z wysokimi kosztami, ale holowania.

Najczęstsze kłopoty Polaków podczas podróży samochodem na wakacje

W kłopotach pomaga Assistance

Większość tych sytuacji – zarówno wskazywanych wśród obaw, jak i rzeczywistych można uniknąć- wystarczy w podróż samochodem zabrać ze sobą Assistance krótkoterminowe. To bardzo praktyczny produkt ubezpieczeniowy, zwłaszcza dla osób, które chcą poszerzyć zakres ochrony samochodu tylko na czas wyjazdu. Polisa wykupiona np. na 4, 9, 16 lub 31 dni dostępna jest zwykle w atrakcyjnej cenie, a jej zakres może być szeroki. W przypadku awarii pojazdu, jego kradzieży czy wypadku można wówczas liczyć na sprawną pomoc ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Bez Assistance koszty związane z holowaniem, naprawą czy lawetą trzeba pokryć z własnej kieszeni, a za granicą mogą być one naprawdę wysokie

– komentuje Natalia Tokarczyk, ekspertka ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

Ubezpieczenie zapewniające holowanie po awarii, samochód zastępczy, naprawę na miejscu, transport podróżnych, wymianę koła, dostarczenia paliwa oraz nocleg na czas oczekiwania na naprawę, przykładowo można mieć za około 140 zł na 9-dniową podróż po Polsce i Europie 10-letnim Volkswagenem Sharanem. Każdy kierowca może samodzielnie wyliczyć koszt takiego Assistance, dopasowując zakres ochrony do swoich potrzeb. Warto pamiętać, że w poszerzonym wariancie ochrony na liście dostępnych świadczeń może znaleźć się także usługa tłumacza, organizacja noclegów na czas naprawy czy zwrot kosztów powrotu do kraju przy rezygnacji z dalszej podróży.

Koszt Assistance krótkoterminowego na wakacje zagraniczne