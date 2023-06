Ukryta funkcja może być i w twoim aucie. Wystarczy, że mocniej naciśniesz pedał hamulca

Eksploatacyjne ciekawostki związane z samochodami znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Wyobraźmy sobie takie scenariusze. Kierowca wjeżdża właśnie z garażu podziemnego, ale przez drogę przechodzi pieszy. Musi się zatem zatrzymać. Ewentualnie zatrzymał się przed światłem czerwonym, ale droga znajduje się na pochyłości. Co wtedy? Naturalnym jest wciśnięcie hamulca. Tyle że do ruszenia należy go zwolnić. W efekcie auto może się stoczyć.

Zobacz wideo Nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie z wózkiem. O krok od tragedii

Wciśnij "głęboko" pedał hamulca i sprawdź co się stanie

Całe szczęście i właśnie m.in. na takie przypadki, producent przygotował hamulec ręczny. Wystarczy go zaciągnąć. To sprawi, że samochód nie zjedzie ze wzniesienia. I to zarówno podczas samego postoju, jak i próby ruszenia z miejsca. Ruszanie na tzw. górce nie powinno stanowić tajemnicy przed żadnym z kierowców. W końcu dziś stanowi obowiązkowy manewr na placu podczas egzaminu na prawo jazdy. No dobrze, ale co do tak zarysowanego wstępu ma tytuł tego materiału? Więcej niż mogłoby się wydawać. Bo dziś ręcznego czasami już używać nie trzeba.

Akurat teraz padła ci klimatyzacja? Sposoby twojego dziadka na schłodzenie samochodu

Współczesne samochody są często wyposażane w funkcję hill hold. Po głębszym wciśnięciu pedału hamulca komputer automatycznie zaciska tarcze i klocki tylnej osi. Kierowca czuje to na pedale. Ten po aktywowaniu systemu wyraźnie twardnieje. Taki stan rzeczy utrzymuje się średnio przez jakieś 3 sekundy. Skutek? Przez to auto nie może stoczy się ze wzniesienia, a kierowca ma wystarczający czas na puszczenie hamulca, przeniesienie nogi na gaz, puszczenie sprzęgła i podjęcie próby ruszenia na górce.

Hill hold nie jest żadną motoryzacyjną nowością. System jest z powodzeniem stosowany w kolejnych autach od początku XXI wieku. Obecnie stanowi standard nawet w modelach segmentu B.

Hill hold to jedno. Wersją rozwojową jest auto hold

Wersję rozwojową hill holda jest auto hold. Ten zaciska hamulce po zatrzymaniu pojazdu. Działa zupełnie tak, jakby po każdym zatrzymaniu kierujący zaciągał hamulec ręczny. System ten może pojawić się w aucie, jednak wyłącznie wraz z elektrycznym hamulcem postojowym.

O ile asystent podjazdów hill hold uruchamia się automatycznie, o tyle z opcję Auto Hold, która powoduje zaciśnięcie hamulców w aucie po jego zatrzymaniu, często wymaga uruchomienia przyciskiem. Ten pojawia się w okolicy guzika sterującego pracą elektronicznego hamulca ręcznego. Co ważne, choć auto hold do niedawna był szczególnie popularny w pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów, dziś sytuacja się zmienia. Coraz śmielej pojawia się również w autach posiadających skrzynie manualne. I idealny przykład stanowią chociażby modele sprzedawane przez francuską markę Renault.