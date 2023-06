Droga ekspresowa S17 docelowo przebiegać będzie od Warszawy przez Lublin, Zamość, Tomaszów Lubelski do miejscowości Hrebenne (granica państwa). To także droga międzynarodowa E372 prowadząca z Warszawy do Lwowa. Trasa będzie się łączyć na węźle Piaski Wschód z planowaną drogą ekspresową S12 Piaski – Dorohusk. Poprzez wybudowane odcinki S12 na wspólnym przebiegu z S17 oraz istniejące węzły na obwodnicy Lublina, połączy się także z drogą ekspresową S19 (Via Carpatia).

Aktualnie kierowcy mogą już korzystać z odcinka od Warszawy do Lublina, a dokładnie do miejscowości Piaski. W przygotowaniu lub w przetargach są już wszystkie odcinki trasy S17 do Zamościa.

Otwarcie ofert na trzy kolejne odcinki S17

GDDKiA otworzyła oferty na budowę trzech kolejnych odcinków S17 Pomiędzy Piaskami a Zamościem. W przetargu na odcinek Paski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica jest kilka ofert mieszczących się w zakładanym przez drogowców budżecie. Z kolei w przypadku fragmentu Izbica – Stary Zamość, wszystkie z 12 ofert przekroczyły kosztorys wykonany przez GDDKiA i to dość znacznie. Najniższa oferta opiewała na blisko 504 mln zł, przy zakładanym budżecie w wysokości niecałych 422 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem podpisanie umów z wykonawcami przewidziano na drugą połowę roku. Zwycięzcy będą mieli 41 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) na zaprojektowanie i wybudowanie trzech odcinków o łącznej długości 45 km.

S17 odcinek Piaski – Łopiennik

To fragment o długości 16,6 km, który przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Trasa będzie prowadziła od węzła Piaski Wschód, który zostanie przebudowany (droga S17 będzie się tutaj łączyć z trasą S12 Piaski – Dorohusk). Inwestycja m.in. obejmuje budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

S17 odcinek Krasnystaw – Izbica

To odcinek o długości 18,8 km. Trasa będzie prowadziła od Zakrętu przed Krasnymstawem. Początkowo trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej DK17, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Droga przekroczy linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec — Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego. Tu powstaną trzy węzły: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica.

S17 odcinek Izbicy – Zamość Sitaniec

To najkrótszy odcinek z trzech wspomnianych – będzie liczył niespełna 10 km. Droga S17 przebiegać będzie tu całkowicie nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej DK17. Ominie od zachodniej strony miejscowość Podkrasne oraz Chomęciska Małe. W ramach tego zadania powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec.

S17 odcinek Piaski – Hrebenne (zakres prac)

Cały odcinek między Piaskami, czyli końcem oddanego już fragmentu trasy od Warszawy, do przejścia granicznego w Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Obecnie na etapie realizacji są cztery odcinki od Zamościa w kierunku Hrebennego. W 2021 r. oddano do użytku pierwszą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie trwa dobudowa drugiej jezdni, której zakończenie planowane jest na III kwartał tego roku.

Z kolei dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy pracują nad projektami budowlanymi oraz dokumentacją potrzebną do złożenia wniosków do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Złożenie wniosków planowane jest w tym roku. Najmniej zaawansowane są prace na odcinkach: Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). Tu dopiero trwają prace przygotowawcze i niezatwierdzony jest jeszcze wariant przebiegu drogi.