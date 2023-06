Jakie auta sprowadzają Polacy? Golf pnie się w górę

Większość sprowadzonych w maju samochodów stanowiły osobówki - 60 989 sztuk. Jak wskazali eksperci Samar, wiek importowanych aut nadal jest dość wysoki, ale nie rośnie tak gwałtownie, jak w 2022 roku: "Średni wiek aut sprowadzonych w maju bieżącego roku osiągnął dokładnie 12,80 roku, a po pięciu miesiącach wynosi 12,99 roku. Decydujący wpływ na taki wynik ma wiek aut osobowych, który przekroczył 13 lat (13,08), a w przypadku silników benzynowych coraz bardziej zbliża się do poziomu 14 lat (13,94 roku)". Więcej podobnych treści zajdziesz na stronie Gazeta.pl

Ile używanych aut zaimportowano do Polski od początku roku?

Jak wynika z danych zgromadzonych przez Samar, od początku roku zarejestrowano łącznie 318 357 używanych samochodów osobowych i dostawczych o masie całkowitej do 3,5 tony. Jest to wynik o 5 proc. niższy niż w tym samym okresie w 2022 roku. Zarejestrowano 290 845 osobówek, co oznacza spadek o 4,6 proc. względem ubiegłego roku. W przypadku aut dostawczych liczba rejestracji spadła o 9,1 proc. (27 512 sztuk).

Polacy nadal najchętniej sięgają po Volkswageny z Niemiec

Polacy nie zmieniają swoich motoryzacyjnych upodobań i nadal najczęściej importują Volkswageny. W przypadku aut dostawczych królują pojazdy od Renault. Przedstawiciele Samar zaznaczają, że doszło jednak do bardzo istotnej zmiany na liście popularności modeli: "O ile pierwsze miejsce zajmuje nadal Audi A4, na drugą pozycję awansował Volkswagen Golf, wyprzedzając o 4 sztuki Opla Astrę, ubiegłorocznego lidera importu".

Jakie są motoryzacyjne marzenia kobiet? Zaskoczenia nie będzie

Mimo dużego spadku Niemcy nadal pozostają najpopularniejszym źródłem importu aut używanych. Od początku roku do końca maja zarejestrowano łącznie 167 456 samochodów pochodzących od naszych zachodnich sąsiadów ,(spadek o 8,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem). Tuż za nimi plasuje się Francja (39 375 sztuk; spadek o 7,6 proc., oraz Belgia (21 898 szt.; wzrost o 2,3 proc.). Na czwartym miejscu znalazła się Holandia (17 762 szt; wzrost o 8,1 proc.) a piąta lokata przypadła Stano Zjednoczonym (15 409 szt; wzrost o 2,9 proc.). Jak dodają specjaliści Samar: "Uwagę zwraca duży spadek importu z Niemiec, które jednak pozostają najważniejszym źródłem używanych samochodów (z udziałem 52,6 proc.). Wzrostami w TOP10 wyróżniają się natomiast Holandia (8,1 proc.) i kraje skandynawskie: Szwecja (29,9 proc.) i Norwegia (30,1 proc.)".