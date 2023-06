Krzywo zaparkujesz, zapłacisz 450 zł! To nie żart, ale regulamin centrum handlowego w Gdyni

Swego czasu była to największa inwestycja handlowo-mieszkalna w Gdyni. Po rekordowych rozmiarach Centrum Witawa rozsławiły problemy z jakością wykonania i problemami z deweloperem. Teraz galeria z Witomina znowu o sobie przypomina za sprawą kontrowersyjnego operatora parkingu – firmy IT Parking z Katowic.

O sprawie jako pierwszy poinformował serwis Trójmiasto.pl, który dostał list od czytelniczki mieszkającej w Witominie. Okazuje się, że nowy zarządca parkingu postanowił wprowadzić na swoim parkingu nowe porządki. Do równego parkowania i trzymania się wyznaczonych miejsc ma zmusić odwiedzających sroga kara. W regulaminie pojawił się zapis o opłacie porządkowej za... krzywe parkowanie i zajmowanie więcej niż jednego miejsca. Opłata dodatkowa to 175 zł. Jeśli jednak jeśli nie ureguluje się jej w ciągu siedmiu dni, kierowca musi zapłacić już 450 zł.

Z informacji pani Zofii, czytelniczki trójmiejskiego serwisu informacyjnego, wynika też, że na parkingu przez cały czas porządku pilnuje pracownik firmy, który skrupulatnie wystawia opłaty dodatkowe za każde przekroczenie linii oddzielającej miejsca. Nawet jeśli jego wypełnienie nie przekracza 30 proc. Jak sugeruje mieszkanka Witomina, dostanie wspomnianej kary, nie jest wcale trudne. Miejsca parkingowe w Centrum Witawa są wyjątkowo wąskie, przez co większe auta mają spory problem ze zmieszczeniem się między liniami.

Skąd tak wysokie kary za parkowanie? Okazuje się, że nie jest to bynajmniej problem z brakiem miejsc do parkowania. Z informacji pani Zofii wynika, że parking, na którym jest 165 miejsc do parkowania, zwykle świeci pustkami. Mieszkanka Gdyni sugeruje, że być może z tego powodu tak małego obłożenia miejsc, zarządca wymyślił sobie inny sposób zarabiania.

Zarządca Centrum Handlowego Witawa odpowiada

Osoba reprezentująca centrum handlowe wyjaśniła serwisowi Trójmiasto.pl, że zmiana operatora parkingu i regulaminu była "podyktowana dobrem naszych klientów, bowiem w interesie centrum jest zapewnienie swoim klientom bezpiecznego i sprawnego systemu ich obsługi". Według Konrada Węglewskiego, pracownika agencji reprezentującej Centrum Witawa, w najbliższym czasie nastąpią spore zmiany w budynku, m.in. pojawią się nowe atrakcje. Dlatego też nowy regulamin jest skrojony na przyszłość, w której parking – według prognoz zarządcy – będzie pękał w szwach. Wtedy wysokie kary pomogą w jego "udrożnieniu" i walce z "dotychczasowymi praktykami" niezdyscyplinowanych kierowców.

Zarządca tłumaczy się też, że każdy przypadek wystawienia kary ma dokumentację fotograficzną i jest rozpatrywany nie tylko przez operatora parkingu, ale także osobę zarządzającą centrum handlowym. Ukarani zawsze mogą też złożyć reklamację, która jest rozpatrywana w ciągu 72 godzin. Jednak jak twierdzi Węglewski, wszystkie nałożone do tej pory kary porządkowej okazały się uzasadnione.

Źródło: Trójmiasto.pl