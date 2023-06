O monitorowaniu zachowań kierowców w Polsce szerzej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Odcinkowe pomiary prędkości stały się w Polsce skuteczną bronią na kierowców, którzy nie respektują ograniczeń prędkości. Skuteczną, bo urządzenia nie mają żadnej litości. Karane jest każde wykroczenie. Skuteczną, bo tylko w roku 2022 urządzenia pozwoliły na ujawnienie i ukaranie 160 tys. wykroczeń. To oznacza, że wystawiały średnio blisko 440 mandatów dziennie.

Tylko 170 km i 440 mandatów dziennie. OPP w Polsce w akcji

Skuteczność odcinkowego pomiaru prędkości sprawia, że kierowcy, jadąc po polskich drogach, uważnie wypatrują tablic znak D-51a "automatyczna kontrola średniej prędkości". My postanowiliśmy zatem dodatkowo ułatwić im podróżowanie. W tym materiale wypunktujemy bowiem OPP już działające i te, które dopiero pojawiają się w ramach wielkiej modernizacji sieci CANARD. To raz. Dwa ten materiał ma jednak jeszcze jedno zadanie. Publikujemy takie informacje również po to, żeby was ostrzegać przed miejscami, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu, bo przez lata chodziło w nich do dużej liczby wypadków. Charakterystyczne żółte kamery zawisły tam w końcu nie bez potrzeby.

Ciekawostka? Aktualnie pomiar prędkości odbywa się na zsumowanym dystansie 170 kilometrów. Po rozbudowie kamery będą czuwać już nad 600 kilometrami dróg. Oznacza to trzykrotny wzrost długości tras oraz aż 39 nowych lokalizacji. To ma nastąpić do 2024 roku, a oto aktualna lista lokalizacji.

OPP na S7 jest cyklopem. Ma tylko jedną kamerę, ale jest tak samo groźny jak inne!

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Zanim jednak wskażemy konkretne lokalizacje, musimy przypomnieć jeszcze jedną rzecz. Mowa o charakterystyce pracy samego odcinkowego pomiaru prędkości. Kierowcy, widząc tablicę D-51a błędnie hamują przed nią. Kamera zamontowana w tym punkcie jednak dopiero rejestruje wjazd pojazdu do strefy. Ona nie skupia się na jego prędkości. Prędkość jest wyliczana na podstawie danych z pierwszej i drugiej kamery. System wie, jak długi odcinek dzieli urządzenia, na podstawie dwóch zdjęć wskazuje czas przejazdu i wylicza średnią prędkość. To ona pozwala na określenie czy pojazd jechał w zgodzie z ograniczeniem, czy jego kierujący popełnił wykroczenie. OPP poprzez kamery w żaden sposób nie mierzy prędkości auta na odcinku testowym.

Odcinkowe pomiary prędkości 2023 - lista punktów CANARD

Aktualna lista lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości:

Odcinkowy pomiar prędkości woj. dolnośląskie

Droga nr 12, Szlichtyngowa – Górczyna, Szlichtyngowa gm. miejsko-wiejska, powiat wschowski, długość 2,5 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. lubelskie

Droga nr 82, Łuszczów Pierwszy, gmina Wólka, powiat lubelski, długość 2,88 km

Droga nr 82, Łęczna – Turowola, gmina miejsko-wiejska Łęczna, powiat łęczyński, długość 3,9 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. lubuskie

Droga nr 32, Sulechów, gmina Sulechów, powiat zielonogórski, długość 3 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. łódzkie

Droga nr 48, Tomaszów Mazowiecki, gmina Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, długość 2,15 km

Droga nr 74, Kluki, gmina Kluki, powiat bełchatowski, długość 1,4 km

Droga nr 72, Złota, gmina Głuchów, powiat skierniewicki, długość 3,3 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. mazowieckie

Droga nr 50, Strachówka, gmina Strachówka, powiat wołomiński, długość 2,7 km

Droga nr 50, Sochaczew, gmina Sochaczew, powiat sochaczewski, długość 2,9 km

Droga nr 60, Karniewo, gmina Karniewo, powiat makowski, długość 1,8 km

Droga nr 50, Regut, gmina Kołbiel, powiat otwocki, długość 2,75 km

Droga nr S2, Warszawa Południowa Obwodnica tunel, gmina Warszawa, powiat miasto Warszawa, długość 2,8 km

Droga nr S8, Warszawa Konotopa-Bemowo, gmina Warszawa, powiat miasto Warszawa, długość 3 km

Droga nr S8, Warszawa Łabiszyńska-Piłsudskiego, gmina Warszawa, powiat miasto Warszawa, długość 4 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. małopolskie

Droga nr 7, Tunel na Zakopiance, gmina Jordanów, powiat suski, długość 2,06 km

Droga nr 94, Tarnów, gmina Tarnów, powiat tarnowski, długość 4,38 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. opolskie

Droga nr 94, Łosiów, gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski, długość 2,2 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. podkarpackie

Droga nr 9, Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, długość 3,4 km

Droga nr 19, Iskrzynia, gmina Krościenko Wyżne, powiat krośnieński, długość 1,39 km

Droga nr 871, Stalowa Wola – Jamnica, gmina Stalowa Wola, powiat stalowolski, długość 6,5 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. podlaskie

Droga nr 19, Zwierki – Zabłudów, gmina Zabłudów, powiat białostocki, długość 3,8 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. pomorskie

Droga nr 216, Rekowo Górne, gmina Reda, powiat wejherowski, długość 1,6 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. śląskie

Droga nr 78, Gorzyce, gmina Gorzyce, powiat wodzisławski, długość 1 km

Droga nr 78, Gorzyce, gmina Gorzyce, powiat wodzisławski, długość 0,9 km

Droga nr 78, Wilcza, gmina Pilchowice, powiat gliwicki, długość 2,2 km

Droga nr 11, Tarnowskie Góry, gmina Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski, długość 1 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. świętokrzyskie

Droga nr 74, Radlin, gmina Górno, powiat kielecki, długość 3,99 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. warmińsko-mazurskie

Droga nr 59, Gniazdowo, gmina Piecki, powiat mrągowski, długość 5,6 km

Droga nr 16, Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, długość 5,03 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. zachodniopomorskie

Droga nr 3, Babigoszcz – Gniazdowo, gmina Przybiernów/ Goleniów, powiat goleniowski, długość 4,82 km

Droga nr 2, Zakręt, gmina Sulejówek, powiat miński, długość 1,5 km

Odcinkowe pomiary prędkości – lista przyszłych lokalizacji: