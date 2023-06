Lexus LBX to nowy, najmniejszy model Lexusa. Kiedy kupimy go w Polsce?

Lexus LBX to teraz najmniejszy samochód japońskiej marki. Pozycjonowany w segmencie B-SUV pojazd mierzy 4190 mm długości, 1825 mm szerokości i 1545 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2580 mm. Auto oparto na platformie GA-B, z której korzysta Yaris Cross, po odpowiednim dostosowaniu jej do wymagań Lexusa. Producent informuje, że w LBX środek ciężkości został nisko osadzony, rozstaw kół jest szeroki, zwisy są krótkie, a sztywność nadwozia wysoka. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Najbardziej charakterystyczne cechy designu to wielka atrapa chłodnicy o trapezoidalnym kształcie, umieszczona pod wąskim otworem łączącym reflektory poniżej krawędzią maski. Kształt przednich reflektorów jest inny niż w dotychczasowych pojazdach Lexusa. Sylwetka LBX w porównaniu z Yarisem Cross jest bardziej sportowa. Wydłużono maskę, przesunięto słupki A oraz poszerzone błotniki, w których montowane będą nawet 18-calowe koła. Przez cały tył przeciągnięto listwę świetlną, a na klapie bagażnika pojawił się charakterystyczny dla nowych modeli marki napis Lexus. Oferta będzie zawierać żywe kolory, a także wersje z dwukolorowym malowaniem nadwozia, w którym dowolny lakier łączy się z kontrastującym czarnym dachem.

Hybrydowy układ napędowy

Lexus LBX będzie pierwszym modelem marki, który korzysta z nowej generacji napędu hybrydowego. Silnik jest trzycylindrowy o pojemności 1.5 litra. Główne komponenty układu hybrydowego, w tym przekładnia i jednostka sterująca, zostały przeprojektowane, by zwiększyć wydajność, ograniczyć straty energii, a także zmniejszyć masę i wymiary. Łączna moc układu wynosi 136 KM i 185 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Silnik elektryczny czerpie energię z baterii niklowo-wodorkowej.

W każdej wersji Lexus LBX będzie miał z przodu kolumny MacPhersona. W samochodach z napędem na przód tylne zawieszenie składa się z belki skrętnej, a w wersjach z napędem na na cztery koła zastosowano układ podwójnych wahaczy. Napęd na cztery koła E-FOUR ma dodatkowy silnik elektryczny napędzający tylną oś. Siła napędowa jest kierowana automatycznie na tylne koła w celu utrzymania stabilności pojazdu.

Ograniczenie hałasu

W komunikacie prasowym można przeczytać, że Lexus dołożył starań, aby w pojeździe ograniczyć hałas i wibracje. Zastosowano wałek balansujący, aby zredukować nieprzyjemne dźwięki w kabinie poprzez zmniejszenie wibracji silnika. Szczególną uwagę zwrócono na hałas dostający się przez drzwi, dlatego wprowadzono płyty wygłuszające, które tłumią dźwięki o wysokiej częstotliwości, ale wzmacniają dźwięki o niskiej częstotliwości.

Aby przeciwdziałać wibracjom i hałasowi drogowemu dostającemu się przez dach, zastosowano wysokotłumiącą masę uszczelniającą wraz z wygłuszeniem wykonanym ze skutecznego materiału izolującego. Ponadto wykorzystano uszczelnienie wokół całej krawędzi maski oraz izolujące i pochłaniające hałas arkusze, wykładziny, listwy i piankę w kluczowych obszarach w całym samochodzie. Do lepszego wyciszenia LBX-a zastosowano także silnie tłumiące kleje strukturalne, które również wzmacniają ogólną sztywność auta.

Wnętrze zaprojektowane na nowo

LBX otrzymał zaprojektowaną na nowo deskę rozdzielczą. Otoczenie wnętrza jest całkiem inne w porównaniu z Yarisem Cross, a w wykończeniu zastosowano znacznie lepsze materiały. Samochód będzie dostępny z tapicerką ze skóry półanilinowej, a opcjonalnie może mieć też wegańskie wnętrze, w którym wykorzystano skórę syntetyczną nie tylko na fotelach, ale też na boczkach drzwi, kierownicy i dźwigni zmiany biegów. Nastrojowe oświetlenie wnętrza, podkreślające różne elementy kabiny, będzie dostępne w 50 kolorach.

Najważniejsze przełączniki, przyciski oraz ekrany rozmieszczono tak, by nic nie rozpraszało uwagi kierowcy od drogi, a obsługa wszystkich funkcji była szybka, intuicyjna i wymagała tylko minimalnego ruchu ręką lub głową. Za kierownicą zamontowano 12,3-calowy ekran cyfrowych zegarów. Opcjonalnie dostępny będzie wyświetlacz HUD na przedniej szybie. W konsoli znajdują się dwa uchwyty na kubki, przestrzeń na przechowywanie drobiazgów, a także porty USB.

Centralny dotykowy ekran ma przekątną 9,8". System multimedialny łączy się bezprzewodowo lub przewodowo ze smartfonami przy pomocy Apple CarPlay oraz przewodowo za pośrednictwem Android Auto. Asystent głosowy Lexus Concierge reaguje na komendę "Hej Lexus" oraz rozpoznaje czy mówi do niego kierowca, czy pasażer. W wersji z napędem na przód bagażnik ma 332 litry pojemności. Opcjonalnie auto może być wyposażone w nagłośnienie firmy Mark Levinson, składające się z 13 głośników, w tym subwoofera zamontowanego w klapie bagażnika. Każdy LBX będzie wyposażony w pełen pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System + najnowszej generacji. System kamer 360 stopni będzie opcjonalny.

Lexus LBX w Polsce

Produkcja Lexusa LBX rozpocznie się pod koniec 2023 roku. Oferta będzie zawierać pięć wersji wyposażenia - podstawową LBX oraz kolejne Elegant, RelaX, Emotion i Cool. Z czasem pojawi się usługa personalizacji auta Lexus Bespoke Build. Na początku 2024 roku auto trafi do sprzedaży w Europie i na wybranych innych rynkach. Przedprodukcyjne egzemplarze będzie można oglądać w trakcie specjalnych pokazów w salonach Lexusa w całej Polsce już w wakacje, a pierwsze zamówione auta powinny dotrzeć do klientów na przełomie lutego i marca 2024 roku. Co ciekawe, Polska ma należeć do największych rynków dla tego auta. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.