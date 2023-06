Czym się różni strefa ruchu od drogi wewnętrznej? Niewiedza oznacza wysoki mandat

O praktycznym znaczeniu przepisów drogowych staramy się szerzej opowiadać również w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Dla wielu kierowców nie ma znaczenia czy wjeżdżają do strefy ruchu, czy na drogę wewnętrzną. W ich mniemaniu zasady obowiązujące na obydwu tych terenach są podobne. Taki sposób myślenia jest jednak poważnym błędem. Błędem, który może oznaczać dla prowadzącego dość kosztowne kłopoty.

Strefa ruchu. Przepisy, zasady i mandaty

Strefa ruchu to nic innego jak obszar, który obejmuje co najmniej jedną drogę wewnętrzną. Musi być na wjeździe oznaczony znakiem D-52 "Strefa ruchu" i na wyjeździe znakiem D-53 "Koniec strefy ruchu". Tak, to nadal teren prywatny. Pojawienie się tablicy nie oddaje władania nad nim samorządowi. Z drugiej strony obowiązują na nim przepisy Prawa o ruchu drogowym. To oznacza nie tylko identyczne obowiązki i obostrzenia jak na drogach publicznych. Kierujący musi się również w pełni stosować np. do znaków.

Kluczowe jest to, że w oznakowanej strefie ruchu pełne prawo do podjęcia interwencji, i to nawet bez zgłoszenia, mają zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy. Jej skutkiem może być notatka, pouczenie lub mandat.

Droga wewnętrzna. Przepisy, zasady i mandaty

Strefa ruchu jest co najmniej jedną drogą wewnętrzną. To jednak jeszcze nie oznacza, że zasady ruchu w obydwu przypadkach są zbieżne. Bo nie są. Przy wjeździe na drogę wewnętrzną powinna pojawić się tablica D-46. Przy wyjeździe D-47. Czy ich obecność oznacza działanie przepisów Prawa o ruchu drogowym? Nadal, tak. Tyle że w bardzo ograniczonym zakresie. Po pierwsze w ramach tych zapisów, które odnoszą się do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób. A więc kierowca nadal nie może np. zasiąść za kierownicą pijany. Po drugie w ramach zasad wyznaczonych przez właściciela terenu na podstawie znaków i sygnałów drogowych.

W tym punkcie otwierają się tak naprawdę największe różnice między strefą ruchu a drogą wewnętrzną. Bo w tej pierwszej można dostać mandat za wszystko. Za wyłączone światła, brak pasów bezpieczeństwa, rozmowę przez telefon komórkowy czy zbyt szybką jazdę. Służby mogą tu też prowadzić prewencyjne kontrole drogowe. Na drodze wewnętrznej natomiast interwencja następuje tylko w przypadku zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Choć w to pojęcie nadal łapie się zarówno zbyt szybka jazda, jak i kolizja czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Warto pamiętać też o tym, że droga wewnętrzna wcale nie staje się drogą wewnętrzną dopiero po ustawieniu przy wjeździe na nią znaku drogowego D-46. Tak naprawdę nie ma obowiązku oznaczania dróg wewnętrznych.

Strefa ruchu i droga wewnętrzna. Jakie mają punkty wspólne?

No dobrze, ale czy droga wewnętrzna i strefa ruchu mają jakiś punkt wspólny? Oczywiście, że tak. I dotyczy on wyjeżdżania z obydwu obszarów. Za znakiem D-53 w przypadku strefy ruchu i D-47 w przypadku drogi wewnętrznej pojazd dopiero włącza się do ruchu. To oznacza, że musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym autom znajdującym się lub dojeżdżającym do skrzyżowania albo połączenia dróg. Połączenia dróg, bo przecięcie się drogi z drogą wewnętrzną czy strefą ruchu statusu skrzyżowania nie ma. Warto o tym pamiętać.