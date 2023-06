Nowy Hyundai Kona z polskimi cenami. Na początek do wyboru dwa silniki benzynowe

Zupełnie nowy Hyundai Kona jest już dostępny w polskiej ofercie. Wersje wyposażenia to Smart, Executive, Platinum oraz N Line. Auto swoją stylistyką częściowo nawiązuje do większego modelu Tucson, a w elementach oświetlenia łatwo się doszukać podobieństw do modeli w pełni elektrycznych - Ioniq 5 i Ioniq 6. Przednie i tylne lampy są horyzontalne. Nadkola podobnie jak w poprzedniku zintegrowano z przednimi i tylnymi lampami. Po raz pierwszy w modelu Kona można wybrać 19-calowe obręcze aluminiowe. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Ceny nowego Hyundaia Kona

Auto w podstawowej wersji Smart wycenionej na 110 900 zł, jest napędzane silnikiem benzynowym 1.0 T-GDi o mocy 120 KM połączonym z manualną skrzynią biegów i napędem na przednie koła (2WD). Wariant z automatyczną skrzynią biegów 7DCT kosztuje 121 400 zł. W wyższej wersji wyposażenia Executive pojawia się silnik 1.6 T-GDi o mocy 198 KM. Cena 130 400 zł dotyczy wariantu z manualną skrzynią biegów, a 140 400 zł z automatyczną 7DCT. Klienci poszukujący napędu na cztery koła (4WD) dostaną go w połączeniu z jednostką 1.6 T-GDi 7DCT w wersji Premium - cena 167 900 zł. Kona w stylizacji N Line inspirowanej sportami motorowymi jest wyceniona od 150 900 zł. Ta wersja wyposażenia jest napędzana mocniejszym silnikiem 1.6 T-GDi i można ją wybrać z dowolną skrzynią biegów oraz napędem 2WD lub 4WD.

Hyundai Kona z napędem hybrydowym o mocy 141 KM (wolnossący silnik 1.6 GDI połączony z motorem elektrycznym) na razie nie ma szczegółowego cennika. Importer poinformował jedynie, że cena hybrydy będzie rozpoczynać się od 134 400 zł. Wersja w pełni elektryczna dołączy za jakiś czas. Crossover dostępny jest w 11 kolorach nadwozia. Jedyny lakier bez dopłaty ma nazwę Mirage Green. Lakiery metaliczne i perłowe wyceniono na 2500 zł, a opcjonalny dach w kolorze Phantom Black kosztuje 2600 zł. Okres ochrony gwarancyjnej oraz bezpłatnej usługi assistance wynosi 5 lat bez limitu kilometrów.

Bogate wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa

Samochód został wyposażony w różne zaawansowane systemy wspomagające kierowcę (ADAS), takie jak Asystent unikania kolizji czołowych (FCA), Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA), Asystent monitorowania martwego pola (BCA), Inteligentny asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA), System monitorowania uwagi kierowcy (DAW) czy Widok z martwego pola (BVM). Wyposażenie obejmuje również różne funkcje ułatwiające jazdę, takie jak Inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go, Asystent podążania na pasie ruchu (LFA) i Asystent jazdy autostradowej (HDA).

W wyposażeniu może sią także znaleźć system kamer 360 stopni, Asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym z unikaniem kolizji (RCCA), czujniki parkowania przednie i tylne i Asystent unikania kolizji podczas cofania (PCA). Okres ochrony gwarancyjnej oraz bezpłatnej usługi assistance wynosi 5 lat bez limitu kilometrów. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.

Nowy Hyundai Kona Fot. Hyundai