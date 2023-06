Rosjanie nie rezygnują z luksusu. Najbardziej pożądane marki wśród bogaczy

Moskwa i długo nic. To jedyne miejsce na mapie Federacji Rosyjskiej, które wyróżnia się pod względem rejestracji najbardziej luksusowych używanych samochodów. Tylko w kwietniu 2023 r. zarejestrowano 114 używanych aut z segmentu pojazdów luksusowych. Na podium sklasyfikowano jeszcze obwód moskiewski (45 aut) i Petersburg (30 egzemplarzy). Łącznie stanowią aż 78 proc. rynku w Rosji.

Według agencji Autostat kwietniowy wynik rejestracji jest dość wyjątkowy. Do nabywców trafiło ponad 240 samochodów najwyższych klas. To zdaniem rosyjskich analityków rekord ostatniego dziesięciolecia. W ciągu ostatniej dekady rzadko kiedy udało się zbliżyć do granicy 200 zarejestrowanych pojazdów miesięcznie.

Jakie są preferencje rosyjskich bogaczy? Okazuje się, że króluje jedna marka. Bentley ma aż 38,3 proc. udziałów w rynku (93 szt. w kwietniu 2023 r.). Na podium znalazły się jeszcze Rolls-Royce (48 egz.) i Maserati (48 szt.). Rosjanie zainwestowali także w zakup aut takich marek jak Lamborghini (32 szt.), Ferrari (13) i Aston Martin (8). W statystykach odnotowano także, że znalazł się chętny na używaną limuzynę krajowej produkcji. Aurus (firma produkuje samochody dla rządu oraz zbudowała reprezentacyjną limuzynę, z której korzysta Władimir Putin) uplasował się na szarym końcu zestawienia z 1 egzemplarzem sprzedanego auta.

Znany także preferencje zamożnych nabywców co do modeli. W TOP5 znalazły się Bentley Continental GT (49 sztuk), Bentley Continental Flying Spur (22 szt.), Lamborghini Urus (20), Bentley Bentayga (19) oraz Maserati Levante (19). Wielka Brytania i Włochy w czołówce!