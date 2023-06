333 samochody, każdy o mocy 333 KM - Volkswagen Golf R w limitowanej wersji 333

Volkswagen Golf R 333 został wyposażony w znany silnik benzynowy 2.0 TSI. Czterocylindrowy motor wytwarza 333 KM i 420 Nm. Napęd przekazywany jest na wszystkie koła poprzez dwusprzęgłową skrzynię biegów DSG. Inżynierowie do tego poluzowali elektroniczny ogranicznik prędkości maksymalnej, umożliwiając Golfowi R 333 osiągnięcie 270 km/h. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 4,6 sekundy. To o jedną dziesiątą sekundy szybciej niż w przypadku zwykłego Golfa R. Układ Perfomance Torque Vectoring poprawia rozdzielanie mocy nie tylko pomiędzy tylną i przednią osią, ale również osobno pomiędzy dwa tylne koła. Tryb Drift jest oczywiście obecny.

Specjalna edycja kompaktowego hothatcha jest wykończona przyciągającym wzrok metalicznym lakierem Lime Yellow, kontrastującym z czarnymi naklejkami informującymi o ograniczonej dostępności pojazdu. W nadkolach znajdują się 19-calowe czarne koła Estoril z oponami typu semi-slick. Spod dyfuzora wychodzą tytanowe końcówki układu wydechowego opatrzone znakiem firmowym marki Akrapovic. To oznacza, że auto otrzymało akcesoryjny wydech R Performance.

Tabliczka z indywidualnym numerem

Aby jeszcze bardziej podkreślić ekskluzywność auta, na desce rozdzielczej po stronie pasażera umieszczono tabliczkę z indywidualnym numerem. Auto w wyposażeniu zawiera wszystko co najlepsze w Golfie R, w tym matrycowe reflektory LED, adaptacyjny tempomat czy 480-watowy system nagłośnienia Harman Kardon.

W Niemczech Volkswagen zacznie przyjmować zamówienia na to auto od 2 czerwca, a produkcja ma się rozpocząć we wrześniu. Pierwsze dostawy do klientów planowane są na październik. Cena Volkswagena Golf R 333 została ustalona na 76 410 euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje w zaokrągleniu 350 tys. złotych. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.