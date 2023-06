Pościg za Mercedesem. Kierowca po alkoholu, auto niedopuszczone do ruchu

Uciekanie przed policjantami nakazującymi zatrzymanie pojazdu w celu przeprowadzenia kontroli drogowej, to jedna z najgorszych decyzji, jaką może podjąć zmotoryzowany. Tak postąpił pewien młody mężczyzna, który z dużą prędkością próbował uciec krapkowickim mundurowym. Jadąc Mercedesem CLA Shooting Brake zignorował polecenia funkcjonariuszy i zamierzał uniknąć kontroli.

Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, że policjanci kontrolujący pojazdy w miejscowości Grodziec, namierzyli Mercedesa poruszającego się ze znaczną prędkością (kierowca w obszarze zabudowanym jechał o blisko 30 km/h za szybko). Po tym, jak popełniający wykroczenie nie zatrzymał się, mimo wyraźnego nakazu, stróże prawa ruszyli w pościg drogą krajową nr 46 używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Po przejechaniu zaledwie kilometra zmusili kierowcę do zatrzymania samochodu.

Luksusowe auto prowadził 22-latek. Podczas wykonywania czynności policjanci od młodego człowieka wyczuli woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mieszkaniec gminy Ozimek miał w organizmie blisko pół promila. Dodatkowo kontrola Mercedesa wykazała, że samochód nie jest zarejestrowany.

Mężczyzna za popełnione przestępstwo i wykroczenia w ruchu drogowym odpowie przed sądem. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej (art. 178b. Kodeksu Karnego) grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Na sucho nie ujdzie mu również kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu (stężenie alkoholu we krwi między 0,2 i 0,5 promila, bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza), przekroczenie prędkości oraz jazda pojazdem niedopuszczonym do ruchu.