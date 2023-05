10 używanych samochodów, które pomieszczą 3 foteliki dziecięce z tyłu

Na rynku wtórnym dostępnych jest wiele samochodów rodzinnych, ale nie każdy jest przystosowany do montażu trzech fotelików obok siebie. Które auta pomieszczą trzy dziecięce foteliki na kanapie? Przydatną poradę przygotowali eksperci AAA Auto, którzy pod tym kątem przejrzeli aktualne oferty na rynku samochodów używanych. Więcej o używanych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nawet 17-latek powinien korzystać z fotelika bezpieczeństwa podczas podróży samochodem, jeśli jego wzrost nie przekracza 150 cm. Zniesiona w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym granica wieku dziecka 12 lat, która zwalniała jego rodziców lub opiekunów z obowiązku przewożenia go w foteliku, obecnie nakłada obowiązek korzystania z niego nawet do osiągnięcia pełnoletności. 17-latek w foteliku to oczywiście skrajny przypadek, w przeciwieństwie do rodzin wychowujących troje dzieci, które muszą być przewożone w fotelikach.

W wielu samochodach nie można zamontować na kanapie trzech fotelików. Nie chodzi już nawet o punkty ISOFIX, w których mocowane są foteliki, a zwyczajne ograniczenia techniczna pojazdu. Na rynku jest mnóstwo samochodów, w których trzy foteliki, które można zabezpieczyć pasami bezpieczeństwa, zwyczajnie się obok siebie nie zmieszczą.

Przy wyborze auta używanego warto pamiętać, że w przypadku systemu mocowania ISOFIX ryzyko nieprawidłowego zamontowania fotelika samochodowego jest mniejsze niż w systemach wykorzystujących samochodowe pasy bezpieczeństwa. Poza łatwością i szybkością instalacji fotelika, system ISOFIX zapewnia stałe połączenie fotelika z autem, co ogranicza siłę oddziałującą na dziecko w przypadku nagłego hamowania. Foteliki dziecięce różnią się rozmiarami, dlatego przed zakupem zawsze należy dokładnie sprawdzić, czy fotelik pasuje do samochodu

– komentuje Karolína Topolova, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto.

Eksperci AAA Auto opracowali listę 10 najczęściej oferowanych do sprzedaży rodzinnych aut na wtórnym rynku, w których na tylnym siedzeniu, lub w środkowym rzędzie pojazdu 7-osobowego, jest miejsce na trzy foteliki samochodowe dla dzieci.

Używane samochody, które pomieszczą 3 foteliki dziecięce z tyłu Fot. AAA Auto

Volkswagen Touran - wyposażony w pięć punktów mocowania ISOFIX w drugim i trzecim rzędzie, dzięki czemu pięcioro dzieci może wygodnie siedzieć w fotelikach. Głęboki i szeroki bagażnik z niską krawędzią idealnie nadaje się do załadunku przedmiotów, takich jak wózki dziecięce.

Citroen Berlingo - można zamontować trzy foteliki dziecięce z tyłu (środkowy rząd w wersjach 7-osobowych), ponieważ każdy pojedynczy fotel jest wyposażony w punkt ISOFIX. Jest to przestronny i praktyczny pojazd z dwojgiem szerokich i bardzo funkcjonalnych drzwi przesuwnych, które zapewniają łatwy dostęp do tylnych siedzeń.

Ford S-Max - praktyczne i funkcjonalne 7-miejscowe auto, wyposażone w punkty mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX, może pomieścić trzy foteliki dziecięce w środkowym rzędzie siedzeń. Składanie drugiego oraz trzeciego rzędu na płasko jest proste i umożliwia różne konfiguracje siedzeń.

Citroen Grand C4 Picasso - 7-osobowy minivan oferujący najwyższy komfort. Trzy foteliki dziecięce z łatwością mieszczą się w środkowym rzędzie, a jednocześnie są bezpieczne dzięki trzem punktom ISOFIX. Z tyłu przednich siedzeń znajdują się stoliki, które są przydatne podczas długich podróży samochodem. Duża przestrzeń bagażowa gwarantuje, że można zmieścić wszystko, czego się potrzebuje dla trójki dzieci, w tym wózki spacerowe.

Peugeot 5008 - SUV wyposażony w trzy oddzielne siedzenia w drugim rzędzie, każde z mocowaniami ISOFIX i górnymi punktami mocowania, dzięki czemu można wygodnie pomieścić trzy foteliki dziecięce. Jest to pojazd 7-osobowy, dlatego można również używać siedzeń w trzecim rzędzie, jednak nie mają one mocowania ISOFIX, co oznacza, że mogą one być używane tylko z fotelikami dziecięcymi mocowanymi pasami bezpieczeństwa. Jeśli dodatkowe siedzenia w trzecim rzędzie nie są potrzebne, można je wyjąć.

Kia Sorento - Bardzo przestronny 7-osobowy samochód z dużą przestrzenią bagażową. Trzy foteliki dziecięce z łatwością mieszczą się w drugim rzędzie siedzeń. Na dwóch zewnętrznych siedzeniach w drugim rzędzie znajdują się punkty mocowania ISOFIX, a na wszystkich trzech siedzeniach w drugim rzędzie znajdują się punkty mocowania górnego paska mocującego. Bagażnik ma praktyczny kształt, a podłoga jest na wysokości otworu bagażnika, co ułatwia ładowanie większych bagaży.

Seat Alhambra - Tradycyjny minivan, w którym z łatwością zmieszczą się trzy foteliki dziecięce w drugim rzędzie, a każde siedzenie ma punkty mocowania ISOFIX. Jeśli ktoś ma więcej niż troje dzieci, mogą one podróżować nawet w trzecim rzędzie, ponieważ tam również zostały zamontowane punkty ISOFIX. Dostęp do tylnych siedzeń jest łatwy dzięki dużym przesuwanym drzwiom, a w bagażniku jest dużo miejsca na bagaż, nawet przy rozłożonych wszystkich siedmiu siedzeniach.

Renault Koleos - 5-miejscowy SUV z trzema górnymi punktami mocowania i punktami mocowania ISOFIX na dwóch zewnętrznych tylnych siedzeniach. Trzy foteliki dziecięce zmieszczą się na tylnym siedzeniu, ale środkowy fotelik dziecięcy będzie musiał być zabezpieczony pasem bezpieczeństwa. Dzięki szerokim otworom drzwiowym tylne siedzenia są łatwo dostępne, w celu zamontowania fotelika dziecięcego. Liczne schowki i przesuwany podłokietnik zapewniają wszystkim pasażerom miejsce do przechowywania swoich rzeczy.

Land Rover Discovery - 7-miejscowy rodzinny SUV z punktami mocowania ISOFIX i górnym pasem mocującym na czterech z pięciu tylnych siedzeń (od wersji SE wzwyż). Trzy foteliki dziecięce mieszczą się w drugim rzędzie siedzeń, jednak tylko dwa zewnętrzne siedzenia mają mocowania ISOFIX. W pojeździe znajduje się wiele schowków, które zaspokoją potrzeby całej rodziny.

Citroen Grand C4 SpaceTourer - 7-osobowy minivan, w którym trzy foteliki dziecięce z łatwością mieszczą się w środkowym rzędzie i są bezpieczne dzięki trzem punktom ISOFIX. Auto wyposażone jest w wiele systemów wspomagających kierowcę i technologie bezpieczeństwa. Duża przestrzeń bagażowa gwarantuje, że można w niej zmieścić wszystko, co potrzebne jest dla rodziny z trójką dzieci.