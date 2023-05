Polacy od lipca będą mogli składać zamówienia na poprawioną Toyotę Yaris Hybrid. Pozycjonowany w segmencie B samochód zyskuje nowy napęd. Niskoemisyjny trzycylindrowy silnik 1.5 (do tej pory o mocy systemowej 115 KM i 141 Nm) zyskał dodatkowy wariant o mocy 130 KM i 185 Nm. Moc zwiększono dzięki zastosowaniu przekładni hybrydowej piątej generacji, mocniejszego silnika elektrycznego, a także ulepszeniu oprogramowania układu sterowania mocą (PCU). Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zastosowane zmiany oznaczają szybsze reakcje na wciśnięcie pedału gazu i przekładają się na szybsze przyspieszanie od 0 do 100 km/h, ale też na lepszą elastyczność auta. Yaris Hybrid 130 rozpędza się od 0 do 100 km/h o pół sekundy szybciej (9,2 s), krótszy jest też czas przyspieszenia od 80 do 120 km/h (7,5 s). Prędkość maksymalna nie uległa zmianie i wynosi tak samo 175 km/h. Emisja CO2 to wynik 96-116 g/km.

Mała Toyota Aygo X Undercover kosztuje tyle co kompaktowa Corolla Sedan

130-konna hybryda będzie dostępna w standardzie w wersjach wyposażenia GR Sport oraz Premiere Edition. Dotychczasowy układ o mocy 116 KM będzie oferowany w nowym Yarisie równolegle. Wersja specjalna Premiere Edition będzie oferowana w z zupełnie nowym lakierem Neptune Blue w połączeniu z czarnym dachem (lub z lakierami Platinum Pearl White i Silver Metallic). Niebieski motyw będzie obecny także we wnętrzu na przeżyciach foteli oraz listwach dekoracyjnych deski rozdzielczej i boczków drzwi. Samochód w tej wersji otrzyma też nowe, 17-calowe felgi aluminiowe.

Nowe zegary i multimedia

Poprawiony Yaris zyskuje nowe wyświetlacze przed kierowcą oraz systemu multimedialnego wraz z nowymi funkcjami. Cyfrowe zegary w zależności od wersji mają rozmiar 7" lub 12,3", a ekran systemu multimediów ma przekątną 9 lub 10,5". 7-calowy wyświetlacz jest standardem w wersji Comfort, a 12,3-calowy w wersjach Executive, GR Sport i Premiere Edition.

Toyota zapowiada 10 samochodów elektrycznych do 2026 roku

System multimedialny Toyota Smart Connect ma szybki oraz intuicyjny interfejs, a standardem jest nawigacja w chmurze, która na bieżąco przekazuje informacje o ruchu drogowym. Częścią systemu jest inteligentny asystent głosowy, który reaguje na komendę "Hej Toyota" i rozumie naturalną mowę ludzką. Yaris łączy się bezprzewodowo ze smartfonami przy pomocy Apple CarPlay i Android Auto. Aktualizacje oraz nowe funkcje systemu multiemediów mogą być dodawane over-the-air bez konieczności wizyty w serwisie.

Toyota Yaris po liftingu wnętrza Fot. Toyota

Cyfrowy kluczyk dostępny w Yarisie

Poprawiony Yaris dostępny będzie z cyfrowym kluczykiem. Połączony z aplikacją MyT da dostęp do auta aż pięciu użytkownikom przy pomocy ich smartfonów. Został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania, może otworzyć lub zamknąć drzwi, a także uruchomić auto bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni lub torebki.

Cyfrowy kluczyk zwiększa funkcjonalność aplikacji MyT, która umożliwiała zdalne otwieranie i zamykanie auta, obsługę układu klimatyzacji, a także włączenie świateł awaryjnych, by znaleźć auto na zatłoczonym parkingu. Cyfrowy kluczyk jest kompatybilny z telefonami z systemami Apple i Android.

W nowym Yarisie poprawiono bezpieczeństwo. Pakiet Toyota T-Mate jest w standardzie, a jego funkcje zostały rozbudowane i ulepszone m.in. o najnowszą generację Toyota Safety Sense. Doszły kolejne systemy wsparcia kierowcy, a za sprawą nowej kamery oraz nowych radarów o lepszych parametrach znacząco zwiększyła się liczba wykrywanych niebezpiecznych sytuacji. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.