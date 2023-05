Lifting Audi A6 i Audi A7 oraz wersji S6 i S7. Zmiany głównie w wyglądzie i wyposażeniu

Audi A6 Limousine i A6 Avant oraz A7 Sportback zostały poddane odświeżeniu. Klienci mogą teraz wybierać pomiędzy liniami base, advanced i S line dla nadwozia A6 sedan i A6 kombi oraz pomiędzy linią base i pakietem S line dla A7 Sportback. Każda linia wyposażenia charakteryzuje się unikalnymi elementami stylistycznymi z przodu i z tyłu pojazdu. Gruntownie zmieniona została także gama kół. Więcej o samochodach elektrycznych piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Rama Singleframe w stylu RS

Osłona chłodnicy Singleframe ma nowy design. W podstawowej wersji obu modeli – base - przód jest wykończony w kolorze Matte Black z chromowaną ramą Singleframe. W linii advanced, zarezerwowanej specjalnie dla A6, osłona chłodnicy jest wykończona w kolorze Dark Chrome, przód wyróżnia się bocznymi wlotami powietrza, a tył dyfuzorem o nowym designie.

Dostępny jest też wariant S line. W tym przypadku Singleframe posiada chromowane wstawki, a tylny dyfuzor jest przeprojektowany (w A6 ma kolor Platinum Grey, a w A7 został wykończony w kolorze chromu). Dodatkowo, nadwozie S line w Audi A6 ma przeprojektowane boczne przednie wloty powietrza z elementami w kolorze Matte Black i z wstawkami w kolorze Platinum Grey, poszerzone progi boczne i sportowe zawieszenie.

Modele Audi S6 i Audi S7 otrzymały Singleframe z aluminiowymi wstawkami i zaakcentowanymi bocznymi wlotami powietrza z przodu. W Audi S6 są one dostępne w kolorze Matte Black, podczas gdy Audi S7 ma je w kolorze Matte Dark Chrome. Przedni spojler w obu modelach pomalowany jest na kolor Selenite Silver.

Audi A7 Sportback lifting 2024 Fot. Audi

Pakiet S line Interieur i nowe kolory

Oprócz opcji różnicujących wygląd zewnętrzny, dostępny jest też pakiet S line Interieur bazujący na wnętrzu poprzedniego pakietu sportowego S line. Całe wnętrze, deska rozdzielcza i podsufitka są czarne. Wielofunkcyjna sportowa kierownica skórzana z manetkami do zmiany biegów w kolorze czarnym ma kontrastujące szwy, a miejsca chwytu kierownicy zrobiono z perforowanej skóry. Podnóżek i pedały są wykonane ze stali nierdzewnej. Pakiet wnętrza S line obejmuje fotele tapicerowane tkaniną "Sequenz"/skórą w Audi A6 oraz mikrofibrą Dinamica "Frequenz"/skórą z wytłoczeniem S na oparciach przednich siedzeń w Audi A7. Listwy progowe przednich i tylnych drzwi z aluminiowymi wstawkami są podświetlane i opatrzone symbolem S.

Dla Audi A6 i A7 oraz dla ich wersji S, dostępnych jest teraz dwanaście kolorów nadwozia. Po raz pierwszy w ofercie znalazły się lakiery biały - Arcona White i brązowy metalik - Madeira Brown Metallic. Czerwony metalik - Grenadine Red Metallic i niebieski metalik - Ascari Blue Metallic są teraz dostępne dla wersji S i pakietów S line. Dekoracyjne wstawki we wnętrzu występują w ośmiu różnych wariantach. Nowością są drewniane wstawki w kolorach Olive Tree Natural i Ash Volcanic Gray Natural oraz wstawki pokryte mikrofibrą Dinamica.

Audi A6 Limousine lifting 2024 Fot. Audi

Ulepszone elementy wyposażenia standardowego

Audi virtual cockpit jest teraz elementem wyposażenia standardowego. To w pełni cyfrowa tablica przyrządów z ekranem o przekątnej 12,3" i rozdzielczością Full HD 1920 x 720 pikseli. Kierowca może obsługiwać Audi virtual cockpit z poziomu kierownicy wielofunkcyjnej, wybierając widok klasyczny lub tryb infotainment. Zmodernizowano również standardowe rozwiązania techniczne oświetlenia. Podstawowe reflektory w Audi A6 i S6 to teraz pełne światła LED z wyprofilowaną sygnaturą świateł do jazdy dziennej. Asystent parkowania z funkcją park assist plus jest teraz również standardem.

Cztery pierścienie w komunikacie prasowym na temat liftingu, nie wspominają nic o zmianach w układzie napędowym. To najwyraźniej oznacza, że samochody po odświeżeniu będzie można wybrać z dotychczasowymi silnikami. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.