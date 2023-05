Więcej technologii i wyposażenia oraz nowe warianty silników - aktualizacja aut BMW

Zainteresowani w pełni elektryczną limuzyną BMW i7 otrzymają do wyboru trzeci wariant i7 eDrive50. Silnik elektryczny o maksymalnej mocy 335 kW (455 KM) i 650 Nm pozwoli przyspieszyć od 0 do 100 km/h w ciągu 5,5 s. Prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 205 km/h. Zasięg limuzyny wynosi od 575 do 611 km. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Funkcje Multi Contract Plug & Charge i MAX RANGE

Ponadto we wszystkich wariantach modeli i7 oraz iX dostępne będą po raz pierwszy funkcje Multi Contract Plug & Charge i MAX RANGE, stworzone z myślą o jeszcze wygodniejszej elektromobilności. Pierwsza funkcja umożliwi automatyczne uwierzytelnianie pojazdu w publicznych punktach ładowania. Dzięki wymianie danych między pojazdem a stacją ładowania nie będzie już potrzeba posiadania ani karty, ani aplikacji do ładowania. Druga funkcja pozwala na zwiększenie zasięgu nawet o 25 procent poprzez ograniczenie mocy napędu, prędkości maksymalnej oraz funkcji komfortu.

Zwiększona wydajność ładowania samochodów elektrycznych

Nowe oprogramowanie stosowane wcześniej w BMW i7 pozwoli zwiększyć wydajność ładowania akumulatora wysokonapięciowego również w BMW iX. Odpowiednie sterowanie mocą ładowania zapewni krótszy czas ładowania. Nowe oprogramowanie będzie można pobrać w ramach zdalnej aktualizacji oprogramowania.

Latem 2023 r. we wszystkich zelektryfikowanych modelach BMW zoptymalizowane zostaną też usługi cyfrowe związane z ładowaniem akumulatora wysokonapięciowego. Podczas wyszukiwania stacji ładowania w systemie nawigacyjnym wpisy dla kilku stacji w parku ładowania będą teraz scalone. W przyszłości historia ładowania będzie również pokazywać całkowite koszty w danym miesiącu i umożliwi filtrowanie procesów ładowania według lokalizacji. W elektrycznych modelach BMW i7, BMW iX, BMW i4 oraz BMW iX1 system nawigacyjny BMW Maps oferować będzie również ulepszone funkcje kalkulacji trasy zoptymalizowanej pod kątem ładowania, a informacje na temat punktów ładowania będą bardziej szczegółowe.

Nowy 6-cylindrowy diesel z 48-woltową technologią mild hybrid

Do sierpnia 2023 r. w nowym BMW X5 i nowym BMW X6 w ofercie pojawi się drugi, bardzo mocny 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny. BMW X5 xDrive40d i BMW X6 xDrive40d otrzymają jednostkę 3.0 BMW TwinPower Turbo z dwustopniowym układem turbodoładowania i bezpośrednim wtryskiem Common Rail z nowymi wtryskiwaczami i zaworami elektromagnetycznymi.

48-woltowa technologia mild hybrid w postaci umieszczonego na wale korbowym alternatora odwracalnego zintegrowanego z 8-stopniową sportową skrzynią Steptronic, według informacji producenta zapewnia zarówno bardziej spontaniczne oddawanie mocy, jak i wyższą wydajność silnika. Napęd generuje moc 352 KM i 720 Nm, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h w obu SUV-ach wynosi 5,5 s.

BMW iDrive z funkcją QuickSelect

Najważniejszą nowością w zakresie cyfryzacji będzie wprowadzenie w wielu aktualnych modelach udoskonalonego systemu BMW iDrive z funkcją QuickSelect i BMW Operating System 8.5. Najnowsza generacja BMW iDrive ma nowy ekran startowy. W systemie pojawiła się ulepszona struktura menu wzorowana na urządzeniach elektroniki użytkowej, jak i szereg nowych funkcji cyfrowych i aplikacji. Ponadto latem 2023 r. po raz kolejny rozszerzone zostaną w tych modelach możliwości inteligentnego asystenta osobistego BMW. Został zaprojektowany do obsługi dotykowej i za pomocą naturalnego języka.

Nowe lakiery karoserii i warianty tapicerki oferowane w kilku obecnych modelach, zapewnią dodatkowe możliwości indywidualizacji samochodu. Kolejną nowością w ofercie wyposażenia dodatkowego do BMW X1 i BMW iX1 jest pakiet sportowy M Pro.

Pakiet sportowy M Pro w BMW X1 i BMW iX1

W lipcu 2023 r. w gamie wyposażenia dodatkowego w nowym BMW X1 i nowym BMW iX1 po raz pierwszy dostępny będzie pakiet sportowy M Pro. Opcja ta stanowi uzupełnienie pakietu sportowego M.

Wegańska tapicerka w X1, iX1 i serii 2 Active Tourer

Od lipca 2023 r. samochody BMW X1, BMW iX1 oraz nowe BMW serii 2 Active Tourer będzie można opcjonalnie zamówić perforowaną tapicerkę Veganza. Obicie o właściwościach skóropodobnych oferowane będzie w kolorze czarnym, mokki i ostrygowym. W połączeniu z pakietem sportowym M będzie można zamówić również tapicerkę M z Alcantary i Veganzy w kolorze czarnym z niebieskim kontrastującym pikowaniem.

Nowe lakiery

W BMW serii 3 Limuzyna i BMW serii 2 Coupe, a także w BMW M2, od lipca 2023 roku dostępny będzie lakier Frozen Pure Grey BMW Individual metalizowany i Frozen Portimao Blue metalizowany.